عمليات الاستثمار الفلاحي الخاص تتراجع عدديا بنسبة 24،6 بالمائة مع موفى اكتوبر 2019

Mercredi 04 Decembre 2019



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- تراجع عدد عمليات الاستثمار الفلاحي الخاص المصادق عليها، حتّى موفى أكتوبر 2019، إلى 3104 عملية بقيمة 444،8 مليون دينار (م د) مقابل 4115 عملية استثمار بقيمة 490،1 م د، أي بتقلّص بنسبة 24،6 بالمائة على مستوى العدد و9،2 بالمائة من حيث القيمة.وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في بيانات نشرتها، مؤخرا، الى أنه تم التصريح بنحو 6439 عملية استثمار بقيمة 1153 م د، إلى موفى أكتوبر 2019.ولفتت إلى أنّ التصريح بعمليتي استثمار تكتسيان أهمية وطنية، لدى الهيئة العليا للاستثمار، بقيمة 175 م د، رفع الحجم الجملي للاستثمارات الخاصّة المصرّح بها الى ما قدره 1328 م د، ممّا شكل تطورا بنسبة 10،7 بالمائة .ويخطّط المستثمرون للاستثمار في شراء التجهيزات 48،1 بالمائة (554 م د) وذلك باقتناء 1693 جرّارا بقيمة 135 م د مقابل 2314 جرارا بقيمة 153،5 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018.وستمكّن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 4080 موطن شغل قارّ منها 253 موطن شغل قارّ لفائدة أصحاب الشهادات العليا، وفق ذات البيانات.وتمت المصادقة، إلى موفى شهر سبتمبر 2019، على 5 عمليات استثمار في نطاق شراكة أجنبية منها عمليتي إحداث تمثلت في إنتاج زيتون الزيت والهندي وفق النمط البيولوجي مع تركيز وحدة مندمجة لتحويل اللحوم وتكييفها في ظل التصريح بـ 8 عمليات إحداث ضخمة تتعلق بالغراسات المثمرة وإنتاج الحليب وصناعة الاجبان.وبينت معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أنّه تّمت المصادقة على إسناد 62 قرضا عقاريا بقيمة 6،3 م د منها 37 قرضا في ولاية القصرين و12 قرضا بولاية سيدي بوزيد.وستمكن هذه القروض من إدماج 674 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.