توقيع اتفاقية تعاون بين الكريديف والمدرسة الوطنية للادارة

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف) والمدرسة الوطنية للادارة، يوم الثلاثاء بمقر المدرسة بتونس العاصمة، وذلك من اجل ادماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن برامج التكوين بالمدرسة الوطنية للادارة.وترمي اتفاقية التعاون الممضاة الى تطوير التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين في مجال الدراسات الاستراتيجية والادارية المتعلقة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والعمل المشترك لتطوير وحدات تكوين في مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.وبيّنت مديرة المدرسة الوطنية للادارة، أسماء السحيري العبيدي أن الاتفاقية ترمي إلى صياغة وحدة تكوينية متكاملة حول النوع الاجتماعي تتلائم مع برامج المدرسة التكوينية، وتنظيم أيام تكوينية تحسيسية حول ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج الوطنية لفائدة تلاميذ المدرسة.كما سيعمل الطرفان على انجاز بحوث ودراسات مشتركة حول سبل وآليات ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في قطاع الوظيفة العمومية والتنظيم المشترك لتظاهرات تعنى بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وتبادل الدراسات والنشريات.وذكرت مديرة "الكريديف"، نجلاء العلاني، ان اهتمامات المركز والمدرسة تتشابك من أجل نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين وتكريس حقوق النساء في جميع المجالات وخاصة ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة والبرامج التنموية.وأبرزت أن امضاء هذه الاتفاقية يتنزل في اطار مشروع دعم مأسسة النوع الاجتماعي عبر آليات الرصد وتكوين الاطارات العليا للوظيفة العمومية الذي ينجزه الكريديف في اطار برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال في تونس والذي تنجزه وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بدعم من الاتحاد الاوروبي.