الادارة العامة للحرس الوطني تنبه من وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من النقاط بالطريق السيارة أ1

Mardi 03 Decembre 2019



وات

- نبهت الإدارة العامة للحرس الوطني الى وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 على مستوى محطة الإستخلاص بمرناق ومن الكلم 112 بمدينة حمام سوسة إلى الكلم 127 بمحطة إستخلاص سوسة ومن الكلم 51 بوفيشة الى الكلم 75 عين الرحمة.ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اصدرته وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لرد الفعل عند الإقتضاء وتفادي الوقوقف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة الى جانب عدم المجازفة بالنقاط الزرقاء، أماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.كما دعت مستعملي الطريق الى الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها وإستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:71960448-71963512ويمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني مجانا على الرقم 193-