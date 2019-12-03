Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Ase7ira  

الادارة العامة للحرس الوطني تنبه من وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من النقاط بالطريق السيارة أ1

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
وات - نبهت الإدارة العامة للحرس الوطني الى وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 على مستوى محطة الإستخلاص بمرناق ومن الكلم 112 بمدينة حمام سوسة إلى الكلم 127 بمحطة إستخلاص سوسة ومن الكلم 51 بوفيشة الى الكلم 75 عين الرحمة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اصدرته وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لرد الفعل عند الإقتضاء وتفادي الوقوقف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة الى جانب عدم المجازفة بالنقاط الزرقاء، أماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.


كما دعت مستعملي الطريق الى الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها وإستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.
كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:71960448-71963512

ويمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني مجانا على الرقم 193-

  
  
     
  
cadre-4ff1dcaa3fc0deedabf6c28bf9645a47-2019-12-03 09:14:49






0 de 0 commentaires pour l'article 193715



En continu

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 | 6 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:15 05:43
16°
 21° % 93 :الرطــوبة
تونــس 14°
1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
21°-1422°-1319°-1120°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    18687,2

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,14884 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   113,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575361807|193715 469|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires