حادث انقلاب الحافلة: شهود يؤكدون ان المنعرح الذي جد به الحادث شهد حوادث بصفة منوانرة

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - بلغ عدد قتلى حادث انقلاب الحافلة بوادي ريحان احمد بمنطقة عين السنوسي في النقطة الفاصلة بين الحدود الإدارية لولايتي باجة وجندوبة إلى حدود الرابعة من مساء اليوم الأحد 24 قتيلا و27 جريحا أربعة منهم في حالة خطيرة وذلك وفق المدير الجهوي للصحة العمومية بباجة ومدير المستشفى المحلي يعمدون ومصدر امتى مسؤول بمنطقة الحرس الوطني بباجة.
وحسب شهود عيان فان الحادث جد في حدود الحادية عشرة والربع من صباح اليوم الأحد بأحد المنحدرات الخطيرة والتي تتجاوز مسافتها نحو ثلاث كيلومترات.
وافادوا في تصريحات متطابقة لوات بان مكان الحادث سبق وأن شهد عدة حوادث بصفة متواترة ادت الى سقوط ضحايا من ذلك الحادث الذي جد قبل أسبوعين والذي ذهب ضحيته سائق شاحنة محملة بالمياه المعدنية وقبله بشهرين وفاة سائق شاحنة محملة بالزيت ومرافقه وانقلاب شاحنة اخرى محملة بالاتربة مما ادى الى وفاة السائق .
وبين احد متساكني المنطقة وشاهد عيان على حادث اليوم خميس جفالي ان مكان الحادث شهد في الربيع الفارط انزلاق حافلة سياحية قادمة من عين دراهم باتجاه تونس في نفس المكان وفي الاتجاه المعاكس لحادث اليوم غير أن أشجار الدفلة حالت دون انقلابها .
وقد اسفر الحادث على جرح خمسة عشرة راكبا .
واكد عدد من المتحدثين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المكان الذي حصلت فيه اليوم هذه الكارثة كان محل تشكيات المواطنين بولايتي باجة وجندوبة غير ان تفاعل الجهات المعنية لم يرتق إلى مستوى خطورة المكان وتشكيات المواطنين وتذمراتهم من هذا المنعرح الخطير.
وحسب شهود عيان فان الحادث جد في حدود الحادية عشرة والربع من صباح اليوم الأحد بأحد المنحدرات الخطيرة والتي تتجاوز مسافتها نحو ثلاث كيلومترات.
وافادوا في تصريحات متطابقة لوات بان مكان الحادث سبق وأن شهد عدة حوادث بصفة متواترة ادت الى سقوط ضحايا من ذلك الحادث الذي جد قبل أسبوعين والذي ذهب ضحيته سائق شاحنة محملة بالمياه المعدنية وقبله بشهرين وفاة سائق شاحنة محملة بالزيت ومرافقه وانقلاب شاحنة اخرى محملة بالاتربة مما ادى الى وفاة السائق .
وبين احد متساكني المنطقة وشاهد عيان على حادث اليوم خميس جفالي ان مكان الحادث شهد في الربيع الفارط انزلاق حافلة سياحية قادمة من عين دراهم باتجاه تونس في نفس المكان وفي الاتجاه المعاكس لحادث اليوم غير أن أشجار الدفلة حالت دون انقلابها .
وقد اسفر الحادث على جرح خمسة عشرة راكبا .
واكد عدد من المتحدثين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المكان الذي حصلت فيه اليوم هذه الكارثة كان محل تشكيات المواطنين بولايتي باجة وجندوبة غير ان تفاعل الجهات المعنية لم يرتق إلى مستوى خطورة المكان وتشكيات المواطنين وتذمراتهم من هذا المنعرح الخطير.
En continu
- 12:55 بوعلي... شفافية
- Hier 20:55 كيف استأمنك الغنوشي على الأمانة يا زياد؟
- Hier 11:33 حمة السياسي الفاشل و المحنّط...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:15
|07:13
|05:41
|
19°
|18°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|18°-16
|22°-14
|21°-13
|20°-12
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(116 867) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 780) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 438) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 069) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 931) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 255) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 163) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 229) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 003) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 565) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 481) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 987) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 130) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 718) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 690) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 390) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 789) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 700) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 502) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 060) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:RESA67 (France )
Sur: رئيس الجمهورية يتحوّل إلى موقع انقلاب الحافلة ويحمّل المسؤولية لكل من تسبب في رداءة الطريق ويتعهد بالعمل على إعادة تهيئته وصيانته