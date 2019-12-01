نداءات للتبرع بالدم ودعم اسطول سيارات الاسعاف للمستشفي الجهوى بباجة

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - توجه الاطار الطبي بالمستشفي الجهوى بباجة اليوم الاحد بنداءات الى المواطنيين للاقبال على التبرع بالدم بعد قبول 17 جريحا في حادث انقلاب حافلة بعمدون من ولاية باجة .
وتوجه كذلك بنداءات الى القطاع الخاص والمستشفيات المجاورة الى دعم اسطول سيارات الاسعاف لنقل جرحي الحادث وقد بين حسن بالسيود ناظر قسم الاستعجالي انه يوجد حاليا نقص فى سيارات الاسعاف وانه تمت محاولة توفير كل المستلزمات لانقاذ الجرحي ملاحظا ان الاطار الطبي وشبه الطبي متوفر اعتبارا لوجود عدد هام من الاطباء والاطار شبه الطبيى من المتطوعين من مصالح مختلفة واكدت منى بكار اطار طبي ل "وات" ان اغلب الجرحي يعانون من رضوض بليغة وكسور وقد تم نقل عدد منهم الى مستشفيات العاصمة شريفة.
وتوجه كذلك بنداءات الى القطاع الخاص والمستشفيات المجاورة الى دعم اسطول سيارات الاسعاف لنقل جرحي الحادث وقد بين حسن بالسيود ناظر قسم الاستعجالي انه يوجد حاليا نقص فى سيارات الاسعاف وانه تمت محاولة توفير كل المستلزمات لانقاذ الجرحي ملاحظا ان الاطار الطبي وشبه الطبي متوفر اعتبارا لوجود عدد هام من الاطباء والاطار شبه الطبيى من المتطوعين من مصالح مختلفة واكدت منى بكار اطار طبي ل "وات" ان اغلب الجرحي يعانون من رضوض بليغة وكسور وقد تم نقل عدد منهم الى مستشفيات العاصمة شريفة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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