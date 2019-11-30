تقلص عدد المنقطعين عن الدراسة بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية

Samedi 30 Novembre 2019



وات

- سجل عدد المنقطعين عن الدراسة في كافة المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية تراجعا ب 1713 تلميذا خلال الموسمين الدراسيين الماضيين 2016-2017 و2017-2018 حيث تراجع من 103576 تلميذا الى 101863 تلميذا حسب ما صرحت به مديرة الدراسات والتخطيط بوزارة التربية سندس محفوظ ل(وات) على هامش الندوة الوطنية "حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة" التي انتظمت يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري بالعاصمة.وأضافت سندس محفوظ ان المنقطعين يصنفون الى صنفين 60 بالمائة من المنقطعين يتركون مقاعد الدراسة تلقائيا فيما يمثل عدد المنقطعين قانونيا نسبة 40 بالمائة.ولفتت الى أن المرحلة الثانوية استأثرت بأكبر نسبة من المنقطعين وذلك ب 47 بالمائة أما المرحلة الاعدادية فكانت في حدود 7ر42 بالمائة واحتلت المرحلة الابتدائية الرتبة الثالثة بنسبة 03ر8 بالمائة خلال السنة الدراسية 2017-2018 وكانت نسبة الانقطاع المدرسي في صفوف الاناث الاقل انتشارا مقارنة بالذكور اذ بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة من الاناث في المرحلة الابتدائية 7ر0 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة في صفوف الذكور،خلال ذات الفترة.وسجلت المرحلة الاعدادية 7ر5 بالمائة من الاناث مقارنة ب 3ر12 بالمائة في صفوف الذكور فيما شهدت المرحلة الثانوية انقطاع 6ر9 بالمائة من الاناث مقابل 5ر14 بالمائة من الذكور.وشددت محفوظ على ان العديد من الاسباب تقف وراء ظاهرة التسرب المدرسي منها ما يتعلق بالخصوص بالمنظومة التربوية وبالعوامل الأسرية وأخرى صحية واقتصادية ولوجستية تتعلق بالنقل الى جانب وجود عوامل اجتماعية وذاتية تتعلق بالتلميذ نفسه.واعتبرت أن فشل المدرسة هو فشل الجهاز المجتمعي الذي أفرزها مبينة ان ظاهرة الانقطاع المدرسي تعتبر معضلة تربوية كبرى فهي تحول دون تطور أداء المنظومة التربوية وتحد من مردوديتها كما تساهم في بروز ظواهر أخرى كالرجوع الى الامية والانحراف والجريمة وارتفاع عدد العاطلين عن العمل.واعتبرت المسؤولة بوزارة التربية أن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة يتقاسم مسؤوليتها كل مكونات المجتمع المدني وجميع الاطراف المتدخلة في الشأن التربوي انطلاقا من المؤسسة التربوية الى العائلة والمجتمع.