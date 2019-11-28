دوز تحتضن دورة تونس الدولية لسباقات المهاري الهجن بمشاركة 13 بلدا

Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- احتضنت معتمدية دوز من ولاية قبلي النسخة الرابعة لدورة تونس الدولية لسباقات المهاري الهِجن بمشاركة 80 متسابقًا من 13 دولة عربية وإفريقية وأوروبية .وحملت الدورة شعار "تونس أحد أهم الوجهات العالمية لسباق المهاري" وتعتبر سباقات المهاري من بين المنتوجات المتنوعة للسياحة الرياضية يمكن ان تمثل رافدا مهما للسياحة التونسية عامة والتعريف بصحراء البلاد على غرار سباقات الرالي والماراطون.