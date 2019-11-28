دوز تحتضن دورة تونس الدولية لسباقات المهاري الهجن بمشاركة 13 بلدا

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - احتضنت معتمدية دوز من ولاية قبلي النسخة الرابعة لدورة تونس الدولية لسباقات المهاري الهِجن بمشاركة 80 متسابقًا من 13 دولة عربية وإفريقية وأوروبية .
وحملت الدورة شعار "تونس أحد أهم الوجهات العالمية لسباق المهاري" وتعتبر سباقات المهاري من بين المنتوجات المتنوعة للسياحة الرياضية يمكن ان تمثل رافدا مهما للسياحة التونسية عامة والتعريف بصحراء البلاد على غرار سباقات الرالي والماراطون.
وحملت الدورة شعار "تونس أحد أهم الوجهات العالمية لسباق المهاري" وتعتبر سباقات المهاري من بين المنتوجات المتنوعة للسياحة الرياضية يمكن ان تمثل رافدا مهما للسياحة التونسية عامة والتعريف بصحراء البلاد على غرار سباقات الرالي والماراطون.
En continu
- Hier 22:17 ألبانيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا
- Hier 20:50 حملة أمنية كبرى في الوردانين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:10
|05:39
|
21°
|20°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-14
|22°-12
|21°-13
|22°-13
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 408) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 946) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 682) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 89 777) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 623) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 397) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 724) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 045) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 130) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 944) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 375) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 275) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 940) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 266) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 075) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 642) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 619) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 307) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 44 955) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 44 405) منسقة زيارة وفد شبابي لإسرائيل تك
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: وزير الداخلية يستقبل عضو مجلس نواب الشعب زهير المغزاوي