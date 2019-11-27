المداخيل السياحية ترتفع ب38% متجاوزة 5 مليار دينار الى غاية 20 نوفمبر الجاري

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - تجاوزت المداخيل السياحية قيمة 5 مليار دينار، الى غاية 20 نوفمبر 2019، اي بارتفاع بنسبة 3ر38 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وفق بيانات نشرتها، الاربعاء، وزارة السياحة.
وتطورت المداخيل بالعملة الصعبة بنسبة 6ر29 بالمائة بالأورو و3ر22 بالمائة بالدولار.
وبلغ عدد السياح الوافدين على تونس، الى غاية 20 نوفمبر الجاري، حوالي 3ر8 مليون سائح اي بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وبالتالي، فإن الهدف المتعلق باستقطاب 9 ملايين سائح في عام 2019 أصبح سهل التحقيق ، حسب الوزارة.
وفاق عدد السياح من المغرب العربي، نصف الوافدين على الوجهة التونسية (1ر4 مليون سائح) بزيادة قدرها 4ر16 بالمائة مقانرة بشهر نوفمبر 2018، بينما يمثل الاوروبيين حوالي الثلث (6ر2 مليون زائر)، اي بارتفاع بنسبة 2ر16 بالمائة.
وبلغ عدد الليالي السياحية المقضاة المسجلة، خلال ذات الفترة، حوالي 8ر27 مليون ليلة محققة تطورا بنسبة 8ر11 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2018.
وتطورت المداخيل بالعملة الصعبة بنسبة 6ر29 بالمائة بالأورو و3ر22 بالمائة بالدولار.
وبلغ عدد السياح الوافدين على تونس، الى غاية 20 نوفمبر الجاري، حوالي 3ر8 مليون سائح اي بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وبالتالي، فإن الهدف المتعلق باستقطاب 9 ملايين سائح في عام 2019 أصبح سهل التحقيق ، حسب الوزارة.
وفاق عدد السياح من المغرب العربي، نصف الوافدين على الوجهة التونسية (1ر4 مليون سائح) بزيادة قدرها 4ر16 بالمائة مقانرة بشهر نوفمبر 2018، بينما يمثل الاوروبيين حوالي الثلث (6ر2 مليون زائر)، اي بارتفاع بنسبة 2ر16 بالمائة.
وبلغ عدد الليالي السياحية المقضاة المسجلة، خلال ذات الفترة، حوالي 8ر27 مليون ليلة محققة تطورا بنسبة 8ر11 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2018.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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