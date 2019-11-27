Radio Babnet Tunisie On Air: Latifa Arfaoui - Benso  

صفاقس: انتصاب إحدى الشركات البترولية بمنطقة سيدي منصور للقيام بحفرية استكشافية بحثا عن النفط

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - تستعد الشركة البترولية "بانورو اينارجي" Panoro Energy وهي شركة نرويجية منتصبة بلندن ولها مشاريع استغلال في تونس للانتصاب بمنطقة سيدي منصور التابعة لمعتمدية ساقية الداير من ولاية صفاقس وذلك بغاية القيام بحفرية استكشاف بحثا عن النفط وسط مخاوف للأهالي من المؤثرات البيئية والصحية من أشغال هذه البئر الاستكشافية ومن أنشطة استغلال في حالة الحصول على نتيجة إيجابية لهذه الحفرية.

وقد انعقدت في الفترة الأخيرة مجموعة من الجلسات لمتابعة هذا الملف ودراسة طلبات المواطنين بكل من مقر الولاية ومقر معتمدية ساقية الدائر كان آخرها جلسة بمقر المعتمدية ضمت فضلا عن معتمد المنطقة ممثلين عن الشركة البترولية والبلدية والأمن وعدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب الذين طرحوا مشاغل المواطنين ومخاوفهم.


وتم التأكيد في هذه الجلسات كما بينته الصفحة الرسمية لمعتمدية ساقية الداير على أن الشركة البترولية "تحصلت على كل التراخيص القانونية من لجنة الطاقة في مجلس الطاقة ووزارة الطاقة (الملحقة بوزارة الصناعة) ووزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لحماية المحيط".

اقرأ أيضا: Panoro Energy fait le point sur ses actifs pétroliers et gaziers en Tunisie

وبخصوص مخاوف المواطنين القاطنين في جوار منطقة المشروع من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم جراء الضجيج الناتج عن عملية الاستكشاف، تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على أن يقع تحديد الأضرار عن طريق خبير مشهود له بالكفاءة والاستقلالية وليس بواسطة خبير الشركة يتم على إثره إن كانت هناك أضرار اقرار التعويضات المناسبة .

أما في ما يتعلق بالأرض التي سيتم عليها المشروع فقد أكد موقع المعتمدية أنه خلافا لما رُوّج فإن هذه الأرض على ملكية الشركة اقتنتها من أحد الخواص وفق الصيغ القانونية الثابتة.

وينتظر أن تنطلق الشركة البترولية في عملية الاستكشاف في غضون شهري أفريل أو ماي القادمين بواسطة آلة حفر تابعة للشركة التونسية للحفر وذلك بعد استكمال أشغال بناء مدنية تخضع حاليا لإجراءات رخصة بناء لدى دائرة سيدي منصور التابعة لبلدية صفاقس.

  
  
     
  
cadre-534a850836f6356b0b52a56fdbe15cde-2019-11-27 14:15:08






0 de 0 commentaires pour l'article 193412



En continu

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 | 30 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:38
22°
 22° % 43 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1521°-1322°-1220°-1321°-12
  • Avoirs en devises
    18945,2

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14761 DT        1$ =2,85802 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   164,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574862864|193412 646|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires