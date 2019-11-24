كرة القدم: الاتحاد الافريقي يدخل تعديلات على مواعيد دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية

Dimanche 24 Novembre 2019



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- كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد عن المواعيد الخاصة بباقي مراحل بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكنفدرالية وذلك اثر تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين (شان 2020) من جانفي إلى أفريل المقبلين .وحدد الهيكل القاري موعد 24 ماي المقبل لخوض المباراة النهائية لكاس الكنفدرالية ويوم 29 من الشهر نفسه موعدًا لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا (التي تسجل مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي ) وذلك بعد قرار "الكاف" إقامة الدور النهائي للمسابقتين من مباراة واحدة تقام على ملعب محايد.ولم يكشف الاتحاد الافريقي الى حد الان عن الملعبين اللذين وقع الاختيار عليهما لاستضافة نهائي البطولتين القاريتين.وحدد "الكاف" باقي المواعيد المعدلة للدور الثاني لمرحلة المجموعات للمسابقتين حيث تقرر تقديم موعد الجولة الرابعة لتقام أيام 10 و11 و12 جانفي المقبل بدلًا من منتصف شهر فيفري المقبل.كما تقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 جانفي المقبل على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من نفس الشهر و1 و2 فيفري المقبل.وتجرى قرعة ربع نهائي المسابقتين يوم 9 فيفري المقبل ثم يقام كأس السوبر الأفريقي يوم 14 من نفس الشهر.وتقام مرحلة دور الثمانية للبطولتين ذهابا أيام 28 و29 فيفري و 1 مارس المقبلين و إيابا أيام 6 و7 و8 مارس المقبل .أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين فيقام أيام 1 و2 و3 ماي المقبل بينما يقام الإياب أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر .ر- م ف