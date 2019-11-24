كرة القدم: الاتحاد الافريقي يدخل تعديلات على مواعيد دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد عن المواعيد الخاصة بباقي مراحل بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكنفدرالية وذلك اثر تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين (شان 2020) من جانفي إلى أفريل المقبلين .
وحدد الهيكل القاري موعد 24 ماي المقبل لخوض المباراة النهائية لكاس الكنفدرالية ويوم 29 من الشهر نفسه موعدًا لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا (التي تسجل مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي ) وذلك بعد قرار "الكاف" إقامة الدور النهائي للمسابقتين من مباراة واحدة تقام على ملعب محايد.
ولم يكشف الاتحاد الافريقي الى حد الان عن الملعبين اللذين وقع الاختيار عليهما لاستضافة نهائي البطولتين القاريتين.
وحدد "الكاف" باقي المواعيد المعدلة للدور الثاني لمرحلة المجموعات للمسابقتين حيث تقرر تقديم موعد الجولة الرابعة لتقام أيام 10 و11 و12 جانفي المقبل بدلًا من منتصف شهر فيفري المقبل.
كما تقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 جانفي المقبل على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من نفس الشهر و1 و2 فيفري المقبل.
وتجرى قرعة ربع نهائي المسابقتين يوم 9 فيفري المقبل ثم يقام كأس السوبر الأفريقي يوم 14 من نفس الشهر.
وتقام مرحلة دور الثمانية للبطولتين ذهابا أيام 28 و29 فيفري و 1 مارس المقبلين و إيابا أيام 6 و7 و8 مارس المقبل .
أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين فيقام أيام 1 و2 و3 ماي المقبل بينما يقام الإياب أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر .
ر- م ف
وحدد الهيكل القاري موعد 24 ماي المقبل لخوض المباراة النهائية لكاس الكنفدرالية ويوم 29 من الشهر نفسه موعدًا لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا (التي تسجل مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي ) وذلك بعد قرار "الكاف" إقامة الدور النهائي للمسابقتين من مباراة واحدة تقام على ملعب محايد.
ولم يكشف الاتحاد الافريقي الى حد الان عن الملعبين اللذين وقع الاختيار عليهما لاستضافة نهائي البطولتين القاريتين.
وحدد "الكاف" باقي المواعيد المعدلة للدور الثاني لمرحلة المجموعات للمسابقتين حيث تقرر تقديم موعد الجولة الرابعة لتقام أيام 10 و11 و12 جانفي المقبل بدلًا من منتصف شهر فيفري المقبل.
كما تقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 جانفي المقبل على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من نفس الشهر و1 و2 فيفري المقبل.
وتجرى قرعة ربع نهائي المسابقتين يوم 9 فيفري المقبل ثم يقام كأس السوبر الأفريقي يوم 14 من نفس الشهر.
وتقام مرحلة دور الثمانية للبطولتين ذهابا أيام 28 و29 فيفري و 1 مارس المقبلين و إيابا أيام 6 و7 و8 مارس المقبل .
أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين فيقام أيام 1 و2 و3 ماي المقبل بينما يقام الإياب أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر .
ر- م ف
En continu
- 07:47 سفيرنا المرتقب بواشنطن..
- 07:10 الإجرام الإعلامي...
- Hier 20:59 أولاد النهضاويين و الواقع المرّ
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:06
|05:35
|
13°
|14°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|14°-13
|17°-14
|19°-14
|22°-13
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
(115 552) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 644) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 475) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 415) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 757) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 549) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 414) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 381) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 216) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 251) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 375) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 965) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 823) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 999) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 844) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 080) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 887) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 571) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 178) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 983) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:karimyousef (France )
Sur: منصف المرزوقي يعلن الانسحاب من الحياة السياسية