لطفي بوشناق: نقلتُ لرئيس الحكومة المكلّف مشاغل قطاع الثقافة، بإيجابياته وسلبياته ولست معنيّا بمنصب وزير للثقافة

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - قال الفنان لطفي بوشناق إنه نقل لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي الذي التقى به صباح اليوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج، "مشاغل قطاع الثقافة، بإيجابياته وسلبياته" .
وأضاف بوشناق في تصريح إعلامي إثر اللقاء، أنه تم التطرق كذلك إلى "مخطط الإرتقاء بهذا الميدان، على المستوى المحلي والعربي والعالمي وإلى أهمية الثقافة باعتبارها الحل للأمة العربية ومثبّت الهوية الوطنية"، معتبرا أن "اقتصاد أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على الثقافة".
وحول إمكانية اقتراحه لتولّي منصب وزير للثقافة، أكّد بوشناق أنه سيرفض هذا المقترح في صورة عُرض عليه هذا المنصب الوزاري، مشددا على أنه "يؤمن بالإختصاص ويعمل على تأدية رسالته".
كما أوضح أنه "متفرغ للفن والموسيقى وأنّ الإدارة تتطلب من تتوفّر فيه صفات المهنية والحرفيه".
وقال إن أهم المقترحات التي قدّمها لرئيس الحكومة المكلّف، تمحورت حول "الإهتمام بالثقافة ودعم الأعمال الثقافية التي تستحق ذلك إلى جانب دعم المبدعين التونسبين".
وأضاف بوشناق في تصريح إعلامي إثر اللقاء، أنه تم التطرق كذلك إلى "مخطط الإرتقاء بهذا الميدان، على المستوى المحلي والعربي والعالمي وإلى أهمية الثقافة باعتبارها الحل للأمة العربية ومثبّت الهوية الوطنية"، معتبرا أن "اقتصاد أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على الثقافة".
وحول إمكانية اقتراحه لتولّي منصب وزير للثقافة، أكّد بوشناق أنه سيرفض هذا المقترح في صورة عُرض عليه هذا المنصب الوزاري، مشددا على أنه "يؤمن بالإختصاص ويعمل على تأدية رسالته".
كما أوضح أنه "متفرغ للفن والموسيقى وأنّ الإدارة تتطلب من تتوفّر فيه صفات المهنية والحرفيه".
وقال إن أهم المقترحات التي قدّمها لرئيس الحكومة المكلّف، تمحورت حول "الإهتمام بالثقافة ودعم الأعمال الثقافية التي تستحق ذلك إلى جانب دعم المبدعين التونسبين".
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Par:sarramba (Tunisia )
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