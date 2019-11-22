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بنزرت: الحكم على فرنسي متهم بحيازة أسلحة خفيفة وذخيرتها بسنة سجنا مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - أصدرت، مساء أمس الخميس، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت حكما ابتدائيا في حق فرنسي متهم بحيازة أسلحة خفيفة وذخيرة على متن يخته، يقضي بسجنه مدة سنة و16 يوما مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية، إلى جانب تسليط خطيّة مالية قدرها 3200 دينار، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول لـ(وات).

وبيّن المصدر ذاته، أنه تم استصفاء قيمة المحجوز من أسلحة وذخيرة، بينما تم إقرار ارجاع اليخت إلى صاحبه.


يشار إلى أن قضية الحال، تعود إلى مساء يوم الاثنين الموافق لـ28 أكتوبر الفارط، حيث تمكنت المصالح الديوانية ببنزرت من الكشف وحجز أربعة (04) مسدسات خفيفة من أنواع مختلفة مع كمية من الذخيرة الحيّة على متن يخت كان رسى في ذات اليوم بالميناء الترفيهي بالجهة.
وقد تبيّن أن اليخت على ملك عائلة فرنسية الجنسيّة، وأن صاحبها لم يبلغ عن حوزته لأسلحة رغم سؤاله من قبل المصالح الديوانية عما اذا كان يملك او يحمل على متن يخته، أي شيئ قد يثير الريبة أو ممنوع وفق القانون التونسي.

  
  
     
  
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