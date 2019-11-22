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دورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 20 سنة - المنتخب التونسي يفتتح مشاركته بمواجهة الجزائر غدا السبت

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط مشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 20 سنة التي تقام مقابلاتها بملعب الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) بمواجهة نظيره الجزائري غدا السبت (س 13 و30) وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت اليوم الجمعة باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة قمرت بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.

وتقام البطولة بمشاركة تونس والمغرب والجزائر ومصر الى جانب بوركينا فاسو كمنتخب ضيف من خارج المنطقة.


وستقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من 5 جولات حيث سيخوض كل منتخب اربع مقابلات على ان يتوج صاحب المركز الاول باللقب.
وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة:

- الجولة الاولى (السبت 23 نوفمبر) س 11: المغرب - بوركينافاسو س 13 و30: تونس - الجزائر

الجولة الثانية (الاثنين 25 نوفمبر) س 11: الجزائر - بوركينافاسو س 13 و30: مصر - المغرب -

الجولة الثالثة (الاربعاء 27 نوفمبر) س 11: مصر - بوركينافاسو س 13 و30: تونس - المغرب -

الجولة الرابعة (الجمعة 29 نوفمبر) س 11: الجزائر - مصر س 13 و30: بوركينافاسو - تونس -

الجولة الخامسة (الاحد 1 ديسمبر ) س 11: المغرب - الجزائر س 13 و30: تونس - مصر

  
  
     
  
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