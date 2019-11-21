محسن مرزوق عقب لقائه الحبيب الجملي : من الأفضل أن تتشكل الحكومة على أساس الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية

Jeudi 21 Novembre 2019



وات

- قال رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق إن حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة نظرا إلى أن حركة مشروع تونس لم تتحصل على تمثيلية واسعة في البرلمان، مضيفا في المقابل ان حركة مشروع تونس معنية بالمسار الحكومي في مجمله وكل ما يهم البلاد.وبين مرزوق في تصريح اعلامي عقب لقاء جمعه رفقة عدد من قيادي الحزب بدار الضيافة بقرطاج برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس في إطار مشاوراته مع الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة ، أنه أكد لرئيس الحكومة أنه من الأفضل أن تتشكل الحكومة على أساس الكفاءة والفاعلية وليس على أساس المحاصصة الحزبية ويكون هنالك "قوة شخصية" في فرضها ، مشيرا الى أن تشكيل حكومة على أساس الكفاءة "هو السبيل الوحيد والأسلم لمن يريد أن ينجح، لكن إلى حد الآن ليس هنالك مؤشرات على التوجه نحو التفكير في حكومة على أساس الكفاءة أولا" على حد قوله.وتابع قائلا إن "هذه الحكومة ستشكلها حركة النهضة حتى وإن قيل إن رئيس الحكومة يعد مستقلا ، وبالتالي فإنها ستكون اما حكومة ممثلة بكل من في البرلمان وفي هذه الحالة ستكون حكومة متشظية وغير متجانسة ، أو التوجه إلى حكومة متجانسة تشكلها النهضة وتتحمل فيها مسؤوليتها باعتبارها الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان".يذكر ان حركة مشروع تونس تحصلت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر 2019 على 4 مقاعد.