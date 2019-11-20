وحدة من جيش البحر تنقذ 4 تونسيين و36 مهاجرا أجنبيا غير شرعي في عرض سواحل قرقنة

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - قامت وحدة تابعة لجيش البحر بالتنسيق مع الحرس البحري بصفاقس، صباح اليوم الاربعاء، بإنقاذ 4 تونسيين و36 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات بلدان إفريقية، كانوا على متن مركب معطب وتائه بالبحر عرض سواحل قرقنة.
وأكد بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه بالتحري معهم صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و 20 نوفمبر الحالي من سواحل صفاقس قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم نقلهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأكد بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه بالتحري معهم صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و 20 نوفمبر الحالي من سواحل صفاقس قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم نقلهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
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Par:HerdMentalityFood (France )
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