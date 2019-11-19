سيف الدين مخلوف: ائتلاف الكرامة سيدافع عن تشكيل حكومة ثورية ولن يشارك في حكومة تضم حزب قلب تونس

Mardi 19 Novembre 2019



وات

- قال سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة وعضو مجلس نواب الشعب: "إن ائتلاف الكرامة سيدافع عن تشكيل حكومة ثورية تقطع مع قوى الإستبداد والفساد، ولن يشارك في حكومة تضم حزب قلب تونس".وأضاف مخلوف في تصريح إعلامي قبيل لقائه عشية اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، أن ائتلاف الكرامة سيعمل على المشاركة في "حكومة ثورية تترجم تطلعات التونسيين وتترجم برنامجا ثوريا منذ اليوم الأول لانطلاق عملها".ويضمّ وفد ائتلاف الكرامة إضافة إلى سيف الدين مخلوف، كُلّا من النائب زياد الهاشمي وعماد دغيش.يُذكر أنّ رئيس الحكومة المكلّف استهل مشاوراته مع الأحزاب السياسية صباح اليوم الثلاثاء، بلقاء وفد عن حزب قلب تونس، قبل أن يلتقي وفدا عن حزب التيار الديمقراطي.