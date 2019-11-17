الفنان سفيان سفطة سيستكمل العمل عل ألبومه الجديد ''حالة'' بداية فيفري 2020

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - كشف الفنان سفيان سفطة، أنّ ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "حالة"، يتضمن 8 معزوفات وسيستكمل العمل عليه موفى جانفي أو بداية فيفري 2020 على أقصى تقدير.
وقال سفطة في تصريح لـ"وات"، على هامش اختتام الدورة السابعة لمهرجان الاتحاد للإبداع (14-16 نوفمبر)، مساء السبت بالمركب الثقافي بالمنستير، إنّه سيقع تقديم معزوفات الألبوم الجديد للجمهور في عرض موسيقي يوم 14 فيفري 2020 في المركب الثقافي ببئر الأحجار بتونس العاصمة.
وأوضح سفطة أنّه انطلق في الإعداد لهذا الألبوم منذ ستة أشهر، واضطر خلال جولته الفنية الصيفية للتوقف ثم استأنف مباشرة بعد ذلك العمل على هذا المشروع حيث استكمل معزوفتين الأولى بعنوان "حالة" والثانية "روسبينا" ووقع بث المعزوفتين في إذاعة "مونتي كارلو" وإذاعة "ار اف أي" بفرنسا.
واشار إلى أنّ معزوفة "حالة"، وهي من نوع موسيقى الجاز التونسي، تحيل إلى "الحالة التي نعيشها اليوم في تونس والتي قد تكون طيّبة أو مستعصية، فكلمة "حالة" يمكن أن تحيل إلى عدّة مسائل وكلّ من سيستمع إلى هذه المعزوفة سيعيش الحالة التي هو عليها".
وأطلق سفطة اسم "روسبينا" على المعزوفة الثانية وهي اسم مدينة المنستير في الحقبة الرومانية رغبة منه في تذكير الشباب بهذا الاسم لتظل المدينة حاضرة على الدوام في الاذهان علاوة على معزوفة "عروس البحر" التي تمازجت فيها بشكل كبير الموسيقي التونسية والموسيقي الهندية".
وكان الفنّان سفيان سفطة أصدر ألبومه الأوّل بعنوان "عالم جديد" سنة 2004 والثاني " مرايا" سنة 2009 والثالث "برزخ" سنة 2016.
وقال سفطة في تصريح لـ"وات"، على هامش اختتام الدورة السابعة لمهرجان الاتحاد للإبداع (14-16 نوفمبر)، مساء السبت بالمركب الثقافي بالمنستير، إنّه سيقع تقديم معزوفات الألبوم الجديد للجمهور في عرض موسيقي يوم 14 فيفري 2020 في المركب الثقافي ببئر الأحجار بتونس العاصمة.
وأوضح سفطة أنّه انطلق في الإعداد لهذا الألبوم منذ ستة أشهر، واضطر خلال جولته الفنية الصيفية للتوقف ثم استأنف مباشرة بعد ذلك العمل على هذا المشروع حيث استكمل معزوفتين الأولى بعنوان "حالة" والثانية "روسبينا" ووقع بث المعزوفتين في إذاعة "مونتي كارلو" وإذاعة "ار اف أي" بفرنسا.
واشار إلى أنّ معزوفة "حالة"، وهي من نوع موسيقى الجاز التونسي، تحيل إلى "الحالة التي نعيشها اليوم في تونس والتي قد تكون طيّبة أو مستعصية، فكلمة "حالة" يمكن أن تحيل إلى عدّة مسائل وكلّ من سيستمع إلى هذه المعزوفة سيعيش الحالة التي هو عليها".
وأطلق سفطة اسم "روسبينا" على المعزوفة الثانية وهي اسم مدينة المنستير في الحقبة الرومانية رغبة منه في تذكير الشباب بهذا الاسم لتظل المدينة حاضرة على الدوام في الاذهان علاوة على معزوفة "عروس البحر" التي تمازجت فيها بشكل كبير الموسيقي التونسية والموسيقي الهندية".
وكان الفنّان سفيان سفطة أصدر ألبومه الأوّل بعنوان "عالم جديد" سنة 2004 والثاني " مرايا" سنة 2009 والثالث "برزخ" سنة 2016.
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Par:BenMoussa ( )
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