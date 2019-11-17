المنستير : عرض ''هنّ'' يختتم الدورة السابعة لمهرجان الاتحاد للإبداع

Dimanche 17 Novembre 2019



وات

- اختتم مساء أمس بالمركب الثقافي بالمنستير العرض الطربي "هنّ" للفرقة الوطنية للموسيقي بقيادة المايسترو محمّد الأسود فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الاتحاد للإبداع تحت شعار "عملة مبدعون، طلبة مبدعون، أطفال مبدعون" الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمنظمة الألمانية "فردريش ايبرت" أيام 14-16 نوفمبر الجاري بعدّة فضاءات في المنستير.واعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ورئيس الدورة السابعة للمهرجان سعيد يوسف في تصريح لصحفية (وات) أن هذه الدورة ناجحة واستثنائية بكلّ المقاييس من حيث المحتوى والتنظيم ومواكبة الجمهور لمختلف فقراتها.وذكر أن هذه الدورة كشفت نضج مهرجان الاتحاد للإبداع مقارنة بالدورات السابقة حسب تقديره، مضيفا أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يستهدف عبر هذا المهرجان دعم المبدعين باعتباره معني بملفات الصحة والتنمية ويوم العلم.وكان جمهور مهرجان الاتحاد للإبداع واكب قبل عرض الاختتام بالمركب الثقافي في المنستير العرض المسرحي "القادمون" للمخرج سامي النصري وأمسية الأدب والغناء الشعبي ومعرضا جماعيا للفنون التشكيلية "خمسون فنان خمسون آثر " في حين واكب الجمهور في اليوم الثاني العرض الملتزم للفنّانة لبنى نعمان والفنان رضا الشمك وفي اليوم الأوّل عرض الإنشاد الصوفي " التخميرة" بقيادة الفنّان مراد باشا والذي أعد خصيصا للمهرجان علاوة على عدّة أنشطة أخرى في مؤسسات جامعية أو تلمذية خاصة منها كرنفال السلام من اخراج المسرحي عمر بسباس وبمشاركة الفنّان كمال الزغيدي .من ناحيته اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمّد المسلمي أنّ عرض "هنّ" رائع وخاصة أداء الفنانات شهرزاد وأسماء بن أحمد وايناس البقلوطي مؤكّدا أنّ الدورة 7 متميزة رغم تغيير تاريخ تنظيمها من سبتمبر الماضي إلى نوفمبر الجاري.وأضاف المسلمي أن الدورة 8 لمهرجان الاتحاد للإبداع ستكون مع نوعية أخرى من مخزون التراث الثقافي التونسي المتنوع والثري جدّا وقد يكون الموعد مع التراث المادي واللامادي في ربوع الجنوب التونسي.