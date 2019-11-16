ايرادات القطاع المالي ببورصة تونس تنمو ب، 9،6 في ظل تراجعات طالت قطاعي توزيع السيارات و الاتصالات

Samedi 16 Novembre 2019



وات

- ارتفع اداء مؤسسات القطاع المالي (بنوك ومؤسسات تأمين وايجار مالي) المدرجة ببورصة تونس، حتى نهاية سبتمبر 2019، بنسبة 9،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018 لتحقق نتائج بقيمة 4857 مليون دينار ( م د) مقابل 4432 م د.وقارب الناتج البنكي الصافي لـ12 بنكا مدرجا ببورصة الأوراق المالية بتونس، وفق بيانات نشرتها بورصة تونس،السبت، زهاء 3525 م د مقابل 2958 م د، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 19،2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018 .وارتفعت ايرادات سبع قطاعات مدرجة بالبورصة هي البنوك والتامين والايجار المالي والمواد الاستهلاكية وتجارة التوزيع... ، في حين تراجع قطاعا السيارات والاتصالات.وزاد رقم اعمال سبع شركات ايجار مالي، بوتيرة ضعفية قاربت 1،4 بالمائة لتحقق هذه الشركات مجتمعة، على امتداد 9 اشهر من السنة الجارية، زهاء 331 م د.وتطور رقم معاملات اربع شركات تأمين، مع موفي شهر سبتمبر 2019، بنسبة 5،6 بالمائة لتجني هذه الشركات زهاء 589 م د مقابل 557 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018.ونمت إيردات ثلاث مجموعات كبرى في تجارة السلع ( مجموعة "بولينا" القابضة و "دليس" القابضة" وشركة صنع المشروبات بتونس) بشكل اجمالي، بنسبة 8،7 بالمائة الى 3409 م د.وتراجع اجمالي ايرادات اربع شركات توزيع السيارات بنسبة 1،4 بالمائة لتبلغ زهاء 754 م د مقابل 765 م د، خلال نفس الفترة من 2018.وحققت شركتا التوزيع الكبرى، نموا اجماليا في الايرادات، حتى موفى سبتمبر 2019، بنسبة 8،9 بالمائة لتبلغ زهاء 1211 م د مقابل 1112 م د، خلال نفس الفترة من 2018.وسجل قطاع المواد الاساسية نموا قويا ناهز 18،9 بالمائة متبوعا بقطاع التكنولوجيا (15،3 بالمائة) في حين تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 7،7 بالمائة .وحلت قطاعات فرعية نتائج ايجابية وعاد افضلها الى شركات مواد العناية الصحية، في افضل الايرادات، بنسبة 38 بالمائة يليها قطاع الكيمياء (21،8 بالمائة) والبنوك (19،2 بالمائة) فيما آلت أكبر التراجعات الى "سرفيكوم" ( 57،5 بالمائة ) و "توننفاست" ( 31،8 بالمائة) والشبكة العالمية لتوزيع السيارات القابضة (31،2 بالمائة) والمعامل الالية بالساحل (14،7 بالمائة).