تصفيات كاس امم افريقيا ( الكامرون 2021) - فوز المنتخب التونسي على نظيره الليبي 4-1

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- فاز المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم بملعب رادس على نظيره الليبي بنتيجة 4-1 في الجولة الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم ( الكامرون 2021) ( المجموعة العاشرة).وسجل للمنتخب التونسي كل من وهبي الخزري د33 من ضربة جزاء ود89 وسيف الدين الخاوي د41 ود52 فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب الليبي عن طريق حمدو الهوني د45 ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء منتخب غينيا الاستوائية في مالابو في اطار الجولة الثانية من التصفيات .