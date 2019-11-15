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منح لوحات رقمية لاعضاء البرلمان لتسهيل مهامهم النيابية، في اطار هبة من البرنامج الانمائي للامم المتحدة

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - أكد المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب، حسان فطحلي، اليوم الجمعة ان اللوحات الرقمية التي تم توزيعها خلال الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 - 2014 على اعضاء البرلمان تم الحصول عليها في شكل هبة من برنامج الامم المتحدة للتنمية، وذلك في إطار مشروع رقمنة البرلمان.

وقال الفطحلي في تصريح ل(وات) ان هذه اللوحات الرقمية ستكون أداة عمل خاصة بالنشاط النيابي، وهي تتضمن تطبيقات سيستخدمها النائب طيلة المدة النيابية (5 سنوات)، لتسهيل نفاذه الى كل المعطيات والمعلومات التي تتعلق بمهامه.


وسيتولى مجلس نواب الشعب عبر هذه اللوحات وما تتوفر عليه من تطبيقات خاصة، ارسال كل الوثائق إلكترونيا لكافة النواب واعلامهم بمواعيد الجلسات وأعمال اللجان وغيرها من الأنشطة البرلمانية، وفق ما صرح به الفطحلي مضيفا، ان الإدارة البرلمانية ستتمكن بفضل الحد هذه الوسائل الرقمية من التقليص من استعمال الورق الذي يكلف ميزانية المجلس اموالا طائلة خاصة في طباعة مشاريع القوانين والتقارير وغيرها.

يشار الى انه تم أمس تداول صور لنواب يحملون علبا لهواتف ذكية تم توزيعها عليهم إثر تنصيبهم، مما أثار جدلا في صفوف رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا تخصيص مبالغ مرتفعة لاقتناء هذه الأجهزة المتطورة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية، متهمين المجلس باهدار المال العام.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192745

RIADH  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 18h 43m |           
Au royaume uni il est interdit de faire entrer dans le parlement des objets pouvant être utilisés pour espionner les députer, par prudence il est préférable de ne pas les utiliser



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