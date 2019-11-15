Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

رئيس الجمهورية يسلم الحبيب الجملي رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.


وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أطلع لدى لقائه رئيس الجمهورية في وقت سابق ، على إسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.


اقرأ أيضا: السيرة الذاتية لحبيب الجملي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة




  
  
     
  
cadre-e11a67fa358ca326974eec935e889be9-2019-11-15 16:52:33






2 de 2 commentaires pour l'article 192739

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 17h 28m |           
كل التوفيق .
#حالة_وعي
بن علي هرب.

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 16h 23m |           
هل يمكن للغنوشي تولي رآسة البرلمان وفي نفس الوقت يحافض على رآسة حركة النهضة ؟ ام يلزمه ان يستقيل من حركة النهضة ؟



En continu

الجمعة 15 نوفمبر 2019 | 18 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:12 14:50 12:11 06:57 05:27
19°
 19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1522°-1117°-1118°-1018°-11
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   800,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573836742|192739 17490|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires