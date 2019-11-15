رئيس الجمهورية يسلم الحبيب الجملي رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أطلع لدى لقائه رئيس الجمهورية في وقت سابق ، على إسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.
اقرأ أيضا: السيرة الذاتية لحبيب الجملي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة
وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أطلع لدى لقائه رئيس الجمهورية في وقت سابق ، على إسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.
اقرأ أيضا: السيرة الذاتية لحبيب الجملي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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