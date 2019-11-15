تصفيات كاس افريقيا للامم ''الكاميرون 2021'' : الدخول سيكون مجانيا للجماهير بمنطقتي المدارج الجانبية و الفيراج

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ظهر اليوم الجمعة أن دخول الجماهير لمقابلة تونس/ ليبيا المبرمجة مساء اليوم بملعب رادس (س 20) في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2021) سيكون مجانيا للجماهير بمنطقتي ال Pelouses و ال Virages".وجاء في نص البلاغ بالخصوص " حرصا على حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لمؤازرة منتخبنا الوطني في لقائه مساء اليوم أمام شقيقه الليبي في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية والذي سيدور بداية من الساعة الثامنة ليلا بالملعب الأولمبي برادس فقد قررت الجامعة التونسية لكرة القدم مجانية الدخول للجماهير بمنطقتي المدارج الجانبية والفيراج .. " وكان المنتخب التونسي انهى مساء امس الخميس تحضيراته لهذه المباراة بعد ان أجرى بالملعب الاولمبي بالمنزه الحصّة التدريبية الأخيرة التي دامت قرابة الساعة.واختار المدرب الوطني منذر الكبيّر تخفيض نسق التحضيرات لتفادي الإرهاق وضمان الانتعاشة البدنية لكلّ اللاعبين وقد عرفت هذه الحصّة اجراء مجموعة من التطبيقات البسيطة إلى جانب التدرب على الكرات الثابتة.وسيطر التفاؤل والتركيز على التمارين في ظل شعور كافة اللاعبين بقيمة الرهان وما يحدوهم من رغبة كبيرة في دخول التصفيات من الباب الكبير من اجل تأكيد النتائج الأخيرة التي حققها المنتخب.وكان الاجتماع الفنّي الخاص بالمقابلة قد انعقد الخميس وتقرّر خلاله أن يلعب المنتخب التونسي باللون الأسود بينما سيخوض المنتخب الليبي المواجهة باللون الأبيض.للتذكر فإن المقابلة ستنطلق على الساعة الثامنة ليلا بادارة الحكم المصري محمود زكرياء.وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيتحول في الجولة الثانية المقررة يوم الثلاثاء المقبل الى "مالابو" لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية.