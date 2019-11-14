47 منشأة عمومية تسجل خسائر تفوق 1800 مليون دينار سنة 2016

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- سجلت 47 منشأة عمومية، سنة 2016، خسائر مالية هامة تفوق 1800 مليون دينار، وفق ما كشف عنه المدير العام مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، شكري حسين، الخميس.وأكّد المسؤول أنّ هذه الخسائر المالية تعلّقت، بالأساس، بتسع منشآت وهي الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي (- 2ر452 م د) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (- 4ر354 م د) وشركة الخطوط التونسية (- 5ر165 م د) وشركة نقل تونس (- 5ر135 م د) وشركة فسفاط قفصة (- 8ر109 م د) والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (-1ر78 م د) والمجمع الكيميائي التونسي (- 72 م د) والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (- 3ر63 م د) والشّركة الوطنية للاتصالات (- 8ر51 م د).وأفاد حسين، خلال ندوة استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت العمومية وتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 للمساهمات والمنشآت العمومية، انتظمت بتونس، أن هذه المنشآت العمومية التي تمر بصعوبات مالية كانت قد سجلت أرباحا بقيمة 754 مليون دينار سنة 2010.وترنو هذه النّدوة، التّي ضمّت ممثلن عن المنظمّات الوطنية المهنية والنقابية وأساتذة جامعيين وخبراء وإطارات وممثلي المؤسسات العمومية، الى دراسة مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 لتعديله وتطوير صياغته على أن يقع عرضه والمصادقة عليه لاحقا خلال اجتماع وزاري.وأشار حسين الى أنّ الوضعية المالية الحرجة للمنشآت والمؤسسات المالية في السنوات الأخيرة، (منذ اندلاع الثورة)، راجع خاصة إلى تدهور سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات الأجنبية وتراجع قطاع السياحة في تلك الفترة وانخفاض انتاج الفسفاط علاوة الى أسباب أخرى داخلية تتعلق بتسيير وحوكمة هذه المنشآت.وشدّد، في السّياق ذاته، على ضرورة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 للمساهمات والمنشآت العمومية لما من شأنه أن يحسن من مردودية هذه المؤسسات وفي ردّه على تقديم مؤشرات غير محيّنة للمؤسسات والمنشآت العمومية، خلال هذا الندوة، أكد حسين أنه، الى غاية اليوم، لم تقم بعض المؤسسات العمومية بعد بوقف حساباتها المالية لسنة 2017.واعتبر أنّ مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 سيوفر الآليات الكفيلة بردع كل منشأة لا تتولى الافصاح عن معطياتها المالية.