المهرجان الدولي للصحراء بدوز يعلن تفاصيل دورته السابعة والخمسين
أعلنت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة، عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين التي ستقام فعالياتها الرسمية من 25 إلى 28 ديسمبر 2025، مع برمجة تظاهرات استباقية تنطلق يوم 22 ديسمبر. وقد شدّد المنظمون على أن دورة هذا العام ستكون دورة الحفاظ على الهوية الصحراوية مع تعزيز روح الابتكار.
تحضيرات مبكّرة وبرمجة على مرحلتين
أوضح كاتب عام الدورة صالح خلف الله أن التحضيرات انطلقت منذ شهر فيفري الماضي عبر اجتماعات مكثفة شملت مختلف اللجان، بهدف تقديم دورة تجمع بين أصالة الموروث الصحراوي ومتطلبات التطوير. وتوزعت البرمجة على مرحلتين:
* تظاهرات ما قبل المهرجان من 22 إلى 24 ديسمبر،
* البرنامج الرسمي من 25 إلى 28 ديسمبر.
“ميس فستيفال”: عرض هوية لا مسابقة جمالأحد أبرز مستجدات هذه الدورة هو الإعلان عن تظاهرة "ملكة جمال مهرجان دوز". وأوضحت المشرفة عليها عايدة حساني أن “ميس فستيفال” ليست مسابقة جمال تقليدية بل عرض ثقافي وجمالي يُبرز اللباس البدوي التونسي والمغاربي والعربي.
وستقام الدورة الأولى على ثلاثة أيام:
* يوم لتونس،
* يوم لفلسطين،
* يوم للمغرب العربي والخليج،
مع ورشات في التزيين والطبخ والقيافة والتجميل واللباس التقليدي بإشراف مختصين من داخل تونس وخارجها.
مسابقات ومعارض في التظاهرات الاستباقيةتشمل فعاليات ما قبل المهرجان:
* مسابقة الفيلم الوثائقي حول "خبز المطبقة" كعنصر تراثي وبيئي واقتصادي،
* معرض الصور الفوتوغرافية،
* مسابقة الشاعر جمال الصليعي،
* مسابقة “نغم العزف البدوي” لآلة القصبة،
* أنشطة رياضية مشتركة مع جمعية "صحرتنا" من 23 إلى 25 ديسمبر.
برنامج رسمي ثري بالفنون والتراثتنطلق فعاليات 25 ديسمبر بكرنفال من ساحة الشهداء نحو ساحة السوق بمشاركة فرق فلكلورية محلية وأجنبية وفقرات للأطفال وخيمات صحية. كما سيتم:
* إطلاق الرحلة السياحية عبر المسلك الواحي،
* افتتاح القرية التراثية والقرية الثقافية السياحية،
* افتتاح معرض "العناصر المادية للتراث اللامادي" في متحف الصحراء،
* انطلاق الأمسيات الشعرية بدار الثقافة محمد المرزوقي،
* اختتام اليوم بعرض كبير بعنوان "البيت الكبير" في ساحة حنيش.
يوم 26 ديسمبر مخصص لـ يوم الخيل عبر سباقات الخيول والمهاري وعروض الفروسية، فيما يخصص 27 ديسمبر لـ يوم الإبل مع انطلاق الماراطون الدولي للمهاري و سهرة السامور.
وتختتم الدورة يوم 28 ديسمبر بإعادة عرض "البيت الكبير" ثم سهرة "ليالي دوز المضيئة" بساحة سوق الصناعات التقليدية.
