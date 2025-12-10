المهرجان الدولي للصحراء بدوز يعلن تفاصيل دورته السابعة والخمسين

أعلنت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة، عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين التي ستقام فعالياتها الرسمية من 25 إلى 28 ديسمبر 2025، مع برمجة تظاهرات استباقية تنطلق يوم 22 ديسمبر. وقد شدّد المنظمون على أن دورة هذا العام ستكون دورة الحفاظ على الهوية الصحراوية مع تعزيز روح الابتكار.



تحضيرات مبكّرة وبرمجة على مرحلتين



“ميس فستيفال”: عرض هوية لا مسابقة جمال



مسابقات ومعارض في التظاهرات الاستباقية



برنامج رسمي ثري بالفنون والتراث



رهان اقتصادي وسياحي



أوضح كاتب عام الدورةأن التحضيرات انطلقت منذ شهر فيفري الماضي عبر اجتماعات مكثفة شملت مختلف اللجان، بهدف تقديم دورة تجمع بين أصالة الموروث الصحراوي ومتطلبات التطوير. وتوزعت البرمجة على مرحلتين:من 22 إلى 24 ديسمبر،من 25 إلى 28 ديسمبر.أحد أبرز مستجدات هذه الدورة هو الإعلان عن تظاهرة. وأوضحت المشرفة عليهاأن “ميس فستيفال” ليست مسابقة جمال تقليدية بليُبرز اللباس البدوي التونسي والمغاربي والعربي.وستقام الدورة الأولى على* يوم لتونس،* يوم لفلسطين،* يوم للمغرب العربي والخليج،مع ورشات في التزيين والطبخ والقيافة والتجميل واللباس التقليدي بإشراف مختصين من داخل تونس وخارجها.تشمل فعاليات ما قبل المهرجان:حول "خبز المطبقة" كعنصر تراثي وبيئي واقتصادي،لآلة القصبة،* أنشطة رياضية مشتركة مع جمعية "صحرتنا" من 23 إلى 25 ديسمبر.تنطلق فعاليات 25 ديسمبر بكرنفال مننحوبمشاركة فرق فلكلورية محلية وأجنبية وفقرات للأطفال وخيمات صحية. كما سيتم:* إطلاق* افتتاح* افتتاح معرض "العناصر المادية للتراث اللامادي" في متحف الصحراء،* انطلاق الأمسيات الشعرية بدار الثقافة محمد المرزوقي،* اختتام اليوم بعرض كبير بعنوانفي ساحة حنيش.يوممخصص لـعبر سباقات الخيول والمهاري وعروض الفروسية، فيما يخصصلـمع انطلاق الماراطون الدولي للمهاري و سهرةوتختتم الدورة يومبإعادة عرض "البيت الكبير" ثم سهرةبساحة سوق الصناعات التقليدية.أكد مدير الدورةأن المهرجان يمثّل مكسباً اقتصادياً وسياحياً للجهة، مذكّراً بأن الدورة الماضية استقطبت. وتوقع حضوراً أكبر هذا العام بفضل انفتاح المهرجان على ضيوف عرب وأجانب وتنوع فقراته، مؤكداً أن المسابقات نظمت في مناخ من الشفافية وأن الدورة ستقدّم إنتاجات فنية جديدة تعزز مكانته وطنياً ودولياً.