الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب الديوانة يتذيلان قائمة الرضا التام عن خدمات الادارات العمومية

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- أظهرت دراسة حول تقييم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لخدمات الادارات العمومية، تذيّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب الديوانة والبلديات لقائمة هذه الادارات.وقد شملت الدراسة، التي انجزها مركز المسيرين الشبان ومؤسسة "كونراد ادناور" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، 11 ادارة عمومية و500 مؤسسة صغرى ومتوطسة من 24 ولاية.وتصدّرت قائمة الادارات العمومية، التي اعتمتد تقييما بـ100 نقطة، مكاتب التشغيل بمجموع 15ر67 تلاها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (90ر65) ثم وكالة النّهوض بالصناعة والتّجديد (95ر63) والبنك المركزي (80ر63) ومركز النهوض بالصادرات (70ر63).وبخصوص نسب الرضا الشامل، تصدرت القائمة، وفق بيانات الدراسة التي عرضت الخميس على الصحفيين، مكاتب التشغيل بنسبة 9ر32 بالمائة ومركز النهوض بالصادرات بنسبة 5ر26 بالمائة والبنك المركزي التونسي بنسبة 24 بالمائة .ولم تتحصل اي ادارة عمومية على الحد الادنى من "الاداء الجيد" المحدد ب50 بالمائة، وفق المصدر ذاته.وحلت مكاتب التشغيل في المرتبة الأولى في مؤشر وضوح الاجراءات يليها مركز النهوض بالصادرات.وتصدر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المركز الاول على مستوى سرعة الخدمات بعد ان سجل تطورا بنسبة 72ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2018 .وجاء كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب الديوانة والبلديات في المراتب الاخيرة في مجال سرعة الخدمات ونجاعة الادارة والاستقبال.وتصدر السجل الوطني للمؤسسات والقباضات المالية والبنك المركزي التونسي للقائمة على مستوى رقمنة الادارة واستعمال الوسائل الرقمية مقابل تذيل مكاتب الديوانة والبلديات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد لنفس القائمة.