الغنوشي يعقد سلسلة لقاءات واتصالات مع رؤساء وقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان للتشاور حول مرشح النهضة لرئاسة الحكومة

Jeudi 14 Novembre 2019



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- يعقد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، منذ ظهر اليوم الخميس، بمقر المجلس بباردو، سلسلة لقاءات واتصالات مع رؤساء وقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، للتشاور حول الشخصية المرشّحة لرئاسة الحكومة والتي تم التصويت عليها في مجلس شورى النهضة المنعقد صباح اليوم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري في تصريح صحفي، على هامش أشغال الجلسة العامة المخصصة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان.وأضاف الخميري أن هذه المشاورات تأتي قبل الإعلان غدا الجمعة عن مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية، وإبلاغها رئيس الجمهورية، بتكليف من مجلس شورى النهضة، ملاحظا أن الغنوشي سيتولى التشاور مع كافة ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، بخصوص كل ما يتعلق بسير مؤسسة رئاسة الحكومة.وتتواصل إلى حدود الساعة الرابعة والربع بمقر المجلس، أشغال الجلسة العامة الافتتاحية المخصصة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، من بين المترشحين يسري الدالي عن ائتلاف الكرامة، والنائبة ليلى حداد، عن حركة الشعب، والنائب طارق الفتيتي (مستقل عن كتلة الإصلاح الوطني).وقد تم مساء أمس الأربعاء، انتخاب النائبة عن حزب قلب تونس، سميرة الشواشي، نائبة أولى لرئيس مجلس نواب الشعب ب109 أصوات، وفق ما أعلنته المساعدة الثانية لرئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ريم بن بلقاسم.وكان تم انتخاب راشد الغنوشي، النائب عن حركة النهضة، رئيسا لمجلس نواب الشعب، بحصوله على 123 صوتا، وذلك أمس الأربعاء خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 عهد