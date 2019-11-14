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الناظور: حجز 4 كلغ من مادة ''الزطلة'' بحوزة مواطن داخل سيارة أجرة

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - تمكن أعوان مركز المرور للحرس الوطني بالناظور من ولاية زغوان، ليلة امس الأربعاء أثناء قيامهم بدورية مرورية بالطريق الوطنية رقم 3، من الكشف عن وجود 20 صفيحة وقالبين متوسطي الحجم من مادة القنب الهندي "الزطلة" بلغ وزنها 4 كيلوغرام، بحوزة مواطن داخل سيارة أجرة بمفترق الناظور من ولاية زغوان، وفق ما افاد به مصدر أمني (وات).

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن المتهم الذي تم الاحتفظ به بإذن من النيابة العمومية بزغوان، قدم من إحدى ولايات الجنوب الغربي في اتجاه العاصمة، وقد تم حجز كمية المخدر وإتمام الإجراءات القانونية في الغرض.


يشار الى ان عمليات تهريب هذه المادة عبر ذات الطريق تنامت في الأشهر الأخيرة وبنفس الأسلوب وقد تمكنت الوحدات الأمنية للحرس الوطني وخاصة مركز المرور بالناظور من التصدي لهذه الظاهرة وحجز كميات متفاوتة في عمليات مختلفة.

  
  
     
  
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