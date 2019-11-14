شبيبة القيروان - اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- اعلنت شبيبة القيروان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن توصلها الى اتفاق رسمي مع سفيان الحيدوسي للاشراف على تدريب فريق اكابر كرة القدم الى نهاية الموسم الحالي وذلك في انتظار امضاء العقد بصفة رسمية.وكان فتحي بن غانم اشرف مؤقتا على تدريب الفريق اثر انسحاب المدرب مراد العقبي في اعقاب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي انهزم خلالها نادي عاصمة الاغالبة على ارضه امام هلال الشابة (1-3).وتحتل شبيبة القيروان بعد مرور ثماني جولات المركز الثاني عشر بثلاث نقاط (فوز واحد على اتحاد بن قردان في الجولة الثانية 1-0 مقابل سبع هزائم).