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قابس: المصادقة على 148 عملية استثمار فلاحي جديد إلى حدود نهاية سبتمبر الماضي

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - تم إلى موفى سبتمبر من السنة الجارية المصادقة على 148 عملية استثمار فلاحي جديدة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما بقيمة جملية تبلغ 7ر16 مليون دينار ستمكن من توفير 219 موطن شغل.

وقامت مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبمعيّة وزارة المالية بمعاينة حوالي 177 مشروعا تقرر على ضوئها صرف منح للباعثين تبلغ في مجملها 1ر5 مليون دينار.


من جهة اخرى تم الى موفى سبتمبر من السنة الجارية حسب ما جاء في وثيقة أعدتها الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس وتحصل مراسل (وات) على نسخة منها التصريح لدى لدى هذه الوكالة ب 247 عملية استثمار جديدة باستثمارات جملية تفوق 51 مليون دينار وهو ما يمثل زيادة بـــ 10 بالمائة في حجم الاستثمارات المصرح بها لدى هذه الإدارة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

  
  
     
  
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