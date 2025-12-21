Babnet   Latest update 18:21 Tunis

Maroc-Comores : les Lions de l’Atlas réussissent leur entrée en lice à la CAN 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694867c5909227.95890472_qlienkpfhomgj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 22:32
      
La sélection marocaine s’est imposée face à son homologue des Comores sur le score de 2-0, lors du match d’ouverture de la 35 édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, disputé ce dimanche.

Au stade Moulay Abdallah à Rabat, le Maroc a ouvert le score à la 55 minute par Brahim D az, à la suite d’une longue passe dans la surface de réparation de Sofyan Amrabat. Le ballon a d’abord été contrôlé par Noussair Mazraoui, avant d’être transmis à D az, qui a conclu d’une frappe directe dans les filets du gardien comorien.



Les Lions de l’Atlas ont doublé la mise à la 74 minute, lorsque Anass Salah-Eddine a délivré une superbe passe à son coéquipier Ayoub El Kaabi, auteur d’un retourné acrobatique victorieux.

Le Maroc, qui avait manqué un penalty en première période par Sofyan Rahimi à la 11 minute, prend ainsi la tête du groupe A avec trois points, tandis que les Comores restent sans point.

Dans le même groupe, le Mali affrontera la Zambie lundi.
Can 2025
