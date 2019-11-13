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مدنين : ازدحام في معبر رأس جدير بسبب تعطّل منظومة الجوازات في الجانب الليبي

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - يشهد معبر رأس جدير الحدودي ازدحاما واختناقا في حركة المسافرين وخاصة في الدخول إلى تونس مع عودة منظومة الجوازات بالجانب الليبي إلى العمل بعد ان توقفت منذ فجر اليوم لتمتد طوابير السيارات طويلا مخلّفة تذمّرا وحالة من الاستياء والتعب لدى المسافرين وخاصة من العائلات التي قضت عدة ساعات في الانتظار.
ومنذ إعادة فتح المعبر يوم الخميس الماضي بعد أن قررت الجهات الليبية غلقه تميّز الوضع بالاضطراب إذ تواتر تعطب منظومة الجوازات بالمعبر الليبي وهو ما يؤثّر على حركة انسياب المسافرين في حين لم يتم استئناف حركة التجارة البينية التي يتعاطاها أبناء بن قردان مع القطر الليبي إلى اليوم.


  
  
     
  
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