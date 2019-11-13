مدنين : ازدحام في معبر رأس جدير بسبب تعطّل منظومة الجوازات في الجانب الليبي

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - يشهد معبر رأس جدير الحدودي ازدحاما واختناقا في حركة المسافرين وخاصة في الدخول إلى تونس مع عودة منظومة الجوازات بالجانب الليبي إلى العمل بعد ان توقفت منذ فجر اليوم لتمتد طوابير السيارات طويلا مخلّفة تذمّرا وحالة من الاستياء والتعب لدى المسافرين وخاصة من العائلات التي قضت عدة ساعات في الانتظار.
ومنذ إعادة فتح المعبر يوم الخميس الماضي بعد أن قررت الجهات الليبية غلقه تميّز الوضع بالاضطراب إذ تواتر تعطب منظومة الجوازات بالمعبر الليبي وهو ما يؤثّر على حركة انسياب المسافرين في حين لم يتم استئناف حركة التجارة البينية التي يتعاطاها أبناء بن قردان مع القطر الليبي إلى اليوم.
ومنذ إعادة فتح المعبر يوم الخميس الماضي بعد أن قررت الجهات الليبية غلقه تميّز الوضع بالاضطراب إذ تواتر تعطب منظومة الجوازات بالمعبر الليبي وهو ما يؤثّر على حركة انسياب المسافرين في حين لم يتم استئناف حركة التجارة البينية التي يتعاطاها أبناء بن قردان مع القطر الليبي إلى اليوم.
En continu
- 15:40 عبير موسي... القصاص..
- Hier 21:31 عبير و الديمقراطية على الطريقة الكركرية
- Hier 21:05 روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
17°
|17°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|17°-13
|19°-13
|18°-14
|18°-12
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 663) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 470) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 216) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 543) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 811) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 214) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 336) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 289) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 535) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 161) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 735) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 774) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 658) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 050) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 945) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 913) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 430) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 184) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 310) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 514) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:lechef ( )
Sur: راشد الخياري : ضجيج الدواب مزعج ... و لكن نحن رعاة أبقار جيدون