تونس تتراجع 3 مراتب في مؤشر انفتاح التأشيرات الافريقية لتحل في المرتبة 27 من مجموع 54 بلدا افريقيا

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- فقدت تونس 3 مراتب في مؤشر إنفتاح التأشيرات في افريقيا خلال سنة 2019 ، لتحل في المرتبة 27 من بين 54 بلدا افريقي صنفها تقرير الرابع لمؤشر انفتاح التأشيرات الافريقية الصادر عن البنك الافريقي للتنمية.وخسرت تونس هذه المراتب مقارنة بتصنيفها لسنة 2018 ، بحصولها على معدل 396ر0 على 1 (باعتبار ان 0 يعادل غلق النفاذ الى التاشرات و1 هو ما يعادل الانفتاح على التاشيرات) وتجد بذلك صعوبة في الدخول الى كوكبة العشرين بلدا الاكثر انفتاحا على التأشيرات في افريقيا.وتوفر تونس، استنادا الى بيانات تقرير مؤشر انفتاح التاشيرات في افريقيا 2019، النفاذ دون تأشيرة الى 21 بلدا افريقيا وهي تتقدم الجزائر والمغرب ( المركز 47) بيد انّها تبقى بعد موريتانيا التي حلت في المركز العاشر.ويقيس مؤشر انفتاح التأشيرات في افريقيا درجة انفتاح البلدان الافريقية في مجال التأشيرات من خلال دراسة القيود المفروضة عند دخول مواطني دول افريقية اخرى اليها.وكسبت تونس ، في المقابل، 6 مراتب مقارنة بسنة 2016 وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لاعادة انعاش القطاع السياحي وقد ركزت تونس منصة لمنح التاشيرات بهدف تسهيل وتعصير مسار الحصول على التأشيرات وفق البنك الافريقي للتنمية.وأظهرت الدول، التي حلت في صدارة البلدان الأكثر انفتاحا في مجال منح التأشيرات، جاذبية في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة وتستفيد من نمو قوي من بينها القطاع السياحي.وحلت البنين وجزر السيشال ، في صدارة قائمة الدول الأكثر انفتاحا في مجال منح التاشيرات وكشبت اثيوبيا 32 مرتبة في مؤشر 2019 مما اهلها لدخول قائمة الدول العشرين الاكثر انفتاحا في مجال التاشرات.وقال رئيس البنك الافريقي للتنمية إيكونومي أديسينا، " عملنا على مؤشر انفتاح التاشيرات يتبع تقدم افريقيا في مجال التنقل الحر للاشخاص ولايزال هناك الكثير لانجازه رغم الجهود المبذولة لاتاحة المجال لاندماج افريقيا .. يجب ازالة الحواجز.. وحرية تنقل الاشخاص وخاصة اليد العاملة تعد ضرورية لدفع الاستثمار".ودعا اديسينا ، وفق بلاغ اصدره البنك الافريقي عقب صدور التقرير، الدول مزيد تبسبط اجراءات منح التاشيرات من خلال منح التأشيرات عند الوصول مشيرا الى ان رفع الحواجز يمكن افريقيا من مزيد الاستفادة من منطقة التبادل الحر الافريقية ومن السوق الموحدة للنقل الجوي ومن بروتوكول حرية تنقل الاشخاص .ويتبع المؤشر التطور الزمني للرصيد الممنوح لكل بلد بما يظهر البلدان التي حسنت سياساتها في مجال منح التاشيرات من خلال اعطاء حريات اكبر لتنقل الاشخاص عبر افريقيا.