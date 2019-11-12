كونكت تشرع في عرض نتائج مسح حول المسؤولية المجتمعية ضمن جولة تشمل 10 ولايات

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- أعلنت كنفدرالية مؤسسات الموطنة التونسية "كونكت" ، الثلاثاء، عن شروعها في عرض نتائج المسح الجغرافي لمبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في اطار ورشات عمل انطلقت من ولاية سوسة.وأضافت "كونكت " في بلاغ لها ، انها ستعقد ورشات بولايات الكاف غداالاربعاء 13 نوفمبر،ومنوبة يوم الخميس 14 نوفمبر والقيروان يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 وسيدي بوزيد يوم الثلاثاء 19 نوفمبر وزغوان يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 وحندوية يوم الثلاثاء 26 وتونس يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019 .وشمل المسح الجغرافي للمبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات/ المنظمات، المؤسسات الخاصة و العامة والمجتمع المدني في اكثر من 20 معتمدية تابعة لولايات تونس ومنوبة وأريانة و زغوان وجندوبة والكاف وسليانة وسوسة و سيدي بوزيد والقيروان .وأطلقت "كونكت" منذ سنة 2012 برنامجًا رئيسيًا لتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس.واشارت كونكت الى ان المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس مستوحاة إلى حد كبير من معيار ايزو:26000 وتركز هذه التسمية على الخصائص الوطنية مثل بطالة خريجي التعليم العالي والتنوع الاجتماعي والتنمية الجهوية والتنمية الاقتصادية.ووضعت كونكت بالتعاون مع مؤسسات شريكة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي بوضع برنامج "معا" الذي يهدف إلى تعزيز القدرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.ويركز برنامح "معا"، الذي يشجع 30 مجتمعا محليا على توليد موارد مستدامة للتنمية ، على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والحد من نقاط ضعفها .