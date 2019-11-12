أريانة: تركيز اربع نقاط متقدمة للنجدة بعدد من الاحياء بعد نزول كميات هامة من الامطار

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- تمّ بولاية أريانة تركيز أربع نقاط متقدمة للنجدة والاجلاء بعدد من الاحياء المصنفة نقاطا سوداء وهي أحياء " بن كيلاني" و"الصحّة" في سكرة و"المستقبل" باريانة المدينة و"سيدي عمر" في روّاد وذلك في اطار التدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والنجدة بأريانة تحسّبا للآثار المنجرة عن تهاطل كميات هامة من الامطار وفق ما صرّح به اليوم الثلاثاء رئيس قاعة العمليات بالادارة الجهوية للحماية المدنية في أريانة سليمان العرفاوي لصحفيّة (وات).وأضاف العرفاوي أن الأمطار الغزيزة التي تهاطلت الثلاثاء بجهة اريانة تسببت في تعطل حركة المرور بعدد من الطرقات الرئيسية والمحاورعلى غرار الطريق الوطنية رقم 10 بسكرة ووسط مدينة اريانة لكنها لم تسجّل أاضرارا تذكر على مستوى تراكم مياه السيلان" مشيرا الى انه " لم يتم التدخل لشفط المياه من المنازل وهو ما يعدّ مؤشّرا ايجابيا رغم تراكمها بالعديد من الاحياء والتجمعات السكنية والطرقات الرئسية والأنهج بمختلف المناطق لاسيما سكرة ورواد واريانة المدينة .وقد تعطّلت الدروس بمختلف المؤسسات التربوية والتكوينية العمومية والخاصة بولاية اريانة فيما وضعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والنجدة في أريانة في حالة انعقاد دائم للتدخّل لنجدة المواطنين والحد من من منسوب المياه بالمنازل إذا تطلّب الأمر ذلك من خلال التنسيق بين مختلف الادارات الجهوية المعنية على غرار الفلاحة والتجهيز ومصالح التطهير والبلديات حيث تم حصر كافة المعدات واليات التدخّل مع التثبت من جاهزية العمل والتدخل في الإبّان.ويشار إلى أن أهالي منطقة " فلاج الساحلي" بطريق سكرة على مستوى المحلات التجارية الكبرى قاموا صباح الثلاثاء بغلق الطريق احتجاجا على دخول مياه الامطار إلى منازلهم وتردّي الوضع البيئي مما تسبّب في تعطّل حركة المرور قبل ان تتدخل السلطات الجهوية والمحلية والامنية لفتح الطريق وتيسير حركة الجولان بعد التفاوض مع المحتجّين الذين يطالبون بتحسين اوضاعهم الاجتماعية والعناية بالجوانب البيئية والصحية .