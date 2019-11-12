سليانة: 206 الاف هكتار من المزروعات الكبرى متوقعة لهذه السنة

Mardi 12 Novembre 2019
وات - من المتوقع بالنسبة لموسم الزراعات الكبرى لهذه السنة 2019-2020، بذر حوالي 206 ألاف هكتار من المزروعات الكبرى موزعة بين 5800 هكتار مروية و160 الف هكتار من الحبوب و39 الف هكتار من الأعلاف الخريفية و7 الاف هكتار من البقول الجافة، وفق ما صرح به صرئيس قسم الإرشاد والنهوض الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عز الدين القريوي ل(وات).
واضاف ذات المصدر انه بالنسبة للتزود بمسلتزمات الانتاج فان الحاجيات من البذور تقدر ب57 الف قنطار من البذور الممتازة و5 الاف قنطار من بذور الشعير العادية.
وأشار القريوي إلى ان الزراعات الكبرى تحتاج إلي ما لا يقل عن 60 الف قنطار من الأسمدة الفسفاطية موزعة بين 50 ألف قنطار من ثاني امونيوم الفسفاط "د.ا.ب" و10 الاف قنطار فسفاط و160 الف قنطار من الامونيتر، مذكرا انه تم توفير حوالي 22 الف قنطار من الأسمدة.
وفي سياق اخر، افاد رئيس قسم الإرشاد والنهوض الفلاحي ان المساحة الجملية المغروسة زيتون لهذا الموسم، تقدر ب81 الف هكتار و369 اي بنسبة 4،4 بالمائة من المساحة الوطنية لغابة الزيتون.
وقال ان عدد المنتجين بلغ 15 الف منتج لتقدر صابة الزيتون ب84 الف طن اي ما يعادل حوالي 18 الف طن من الزيت مقابل 3،8 الف طن من الزيت في الموسم الفارط.
واضاف ذات المصدر انه بالنسبة للتزود بمسلتزمات الانتاج فان الحاجيات من البذور تقدر ب57 الف قنطار من البذور الممتازة و5 الاف قنطار من بذور الشعير العادية.
وأشار القريوي إلى ان الزراعات الكبرى تحتاج إلي ما لا يقل عن 60 الف قنطار من الأسمدة الفسفاطية موزعة بين 50 ألف قنطار من ثاني امونيوم الفسفاط "د.ا.ب" و10 الاف قنطار فسفاط و160 الف قنطار من الامونيتر، مذكرا انه تم توفير حوالي 22 الف قنطار من الأسمدة.
وفي سياق اخر، افاد رئيس قسم الإرشاد والنهوض الفلاحي ان المساحة الجملية المغروسة زيتون لهذا الموسم، تقدر ب81 الف هكتار و369 اي بنسبة 4،4 بالمائة من المساحة الوطنية لغابة الزيتون.
وقال ان عدد المنتجين بلغ 15 الف منتج لتقدر صابة الزيتون ب84 الف طن اي ما يعادل حوالي 18 الف طن من الزيت مقابل 3،8 الف طن من الزيت في الموسم الفارط.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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