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الملعب التونسي يتعاقد مع الظهير الايسر هيثم لعيوني

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - اعلن الملعب التونسي انه تعاقد مع الظهير الايسر للشبيبة القيروانية هيثم لعيوني لمدة عام ونصف قابل للتمديد.

وجاء على الصفحة الرسمية للملعب التونسي على الفايسبوك انه تم تعزيز الفريق بظهير ايسر جديد وهو اللاعب هيثم العيوني الذي سيكون مؤهلا مع بداية فترة الإنتقالات الشتوية.


وكان لعيوني (28 عاما) بدا مسيرته الكروية مع اولمبيك سيدي بوزيد قبل ان ينتقل الى النجم الساحلي ثم شبيبة القيروان.
وتجدر الاشارة الى ان الملعب التونسي يحتل المركز السادس في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

  
  
     
  
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