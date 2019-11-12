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ظهور كتلتين من السحب الرعدية النشطة في مناطق شرقية وأخرى غربية للشمال والوسط

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، وفق آخر صورة للقمر الاصطناعي نشرها، الثلاثاء، ظهور كتلتين من السحب الرعدية النشطة.

وأشار المعهد، في نشرة متابعة محينة، الى تمركز الكتلة الأولى، خاصّة، على مناطق الشمال الشرقي لتشمل عددا من المناطق الشرقية.


وأكد نزول الأمطار حاليا بمعتمديات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد.
في حين، تمركزت الكتلة الثانية على شمال شرق الجزائر لتشمل المناطق الغربية للشمال والوسط.
وتتهاطل الأمطار، حاليا، على كل من باجة وجندوبة وطبرقة مع توقع تواصلها على امتداد الساعات القادمة.
ويتوقع المعهد أن تتراوح كميات الأمطار بين 40 و60 مم ويمكن أن تصل إلى 80 مم محليا بالشمال وبجهة الساحل.
وتكون الأمطار مؤقتا رعدية مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

وذكّر المعهد، في ما يتعلق بالملاحة والصيد البحري، بأن سرعة الرياح تتجاوز مؤقتا 100 كلم/س وتكون في شكل هبات وتسجل درجات الحرارة انخفاضا مع انتظار هبوب رياح غربية من جهة الجزائر التي شهدت تساقطات ثلجية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192530

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 13h 37m |           
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
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