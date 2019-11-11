صندوق دعم المؤسسات الناشئة يحصل على زهاء 65 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية

Lundi 11 Novembre 2019
وات - تحصل صندوق دعم المؤسسات الناشئة، على مبلغ 20 مليون أورو ( زهاء 65 مليون دينار) من البنك الافريقي للتنمية وفق بلاغ أصدرته، الاثنين، وزارة التتمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ومنحت هذه التمويلات للصندوق الذي أحدث سنة 2018 ، في اطار تطوير قطاع المؤسسات الناشئة في تونس ، على هامش منتدى الاستثمار الافريقي المنعقد بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا ) من 11 إلى 13 نوفمبر 2019 .
ويعمل صندوق دعم المؤسسات الناشئة، على دفع الاستثمار والتجديد في ضوء الإصلاحات المنجزة في هذا الإطار وفي مقدمتها القانون الخاص بالمؤسسات الناشئة والقانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار وغيرها من الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال.
ويبلغ راس مال الصندوق زهاء 320 مليون دينار مما سيساعد على تشجيع للباعثين وأصحاب المبادرات من الشباب لإنجاز مشاريع مجددة وذات محتوى تكنولوجي عالي، قادرة على المنافسة والاستدامة.
واكدت الوزارة انها قامت بتمثيل تونس للمرة الثانية في المنتدى الافريقي للاستثمارعبر شراكة مع البنك الافريقي للتنمية ومكتب الخبرة الأنقليزي "اسكبكتايشن ستايت "مما مكن من عرض مشاريع جاهزة للتمويل، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص،غطت قطاعات الماء والتطهير.
ومنحت هذه التمويلات للصندوق الذي أحدث سنة 2018 ، في اطار تطوير قطاع المؤسسات الناشئة في تونس ، على هامش منتدى الاستثمار الافريقي المنعقد بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا ) من 11 إلى 13 نوفمبر 2019 .
ويعمل صندوق دعم المؤسسات الناشئة، على دفع الاستثمار والتجديد في ضوء الإصلاحات المنجزة في هذا الإطار وفي مقدمتها القانون الخاص بالمؤسسات الناشئة والقانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار وغيرها من الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال.
ويبلغ راس مال الصندوق زهاء 320 مليون دينار مما سيساعد على تشجيع للباعثين وأصحاب المبادرات من الشباب لإنجاز مشاريع مجددة وذات محتوى تكنولوجي عالي، قادرة على المنافسة والاستدامة.
واكدت الوزارة انها قامت بتمثيل تونس للمرة الثانية في المنتدى الافريقي للاستثمارعبر شراكة مع البنك الافريقي للتنمية ومكتب الخبرة الأنقليزي "اسكبكتايشن ستايت "مما مكن من عرض مشاريع جاهزة للتمويل، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص،غطت قطاعات الماء والتطهير.
En continu
- Hier 21:33 سيدي الرئيس.. مالذي يحدث في تونس!!؟؟
- Hier 21:21 لماذا لا أخاف من النهضة !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:15
|14:53
|12:10
|06:53
|05:24
|
14°
|13°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|13°-12
|16°-12
|18°-13
|18°-14
|17°-14
Follow @babnet_Tunisie
(284 472) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 798) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 737) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 396) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 714) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 893) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 156) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 255) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 038) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 508) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 224) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 759) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 572) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 670) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 580) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 989) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 886) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 803) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 343) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 52 966) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: مسؤولون سعوديون يبدون استعدادهم لنقل تجربة بلادهم في مجال الادارة العمومية والبرمجة الى تونس