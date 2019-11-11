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صندوق دعم المؤسسات الناشئة يحصل على زهاء 65 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات - تحصل صندوق دعم المؤسسات الناشئة، على مبلغ 20 مليون أورو ( زهاء 65 مليون دينار) من البنك الافريقي للتنمية وفق بلاغ أصدرته، الاثنين، وزارة التتمية والاستثمار والتعاون الدولي.

ومنحت هذه التمويلات للصندوق الذي أحدث سنة 2018 ، في اطار تطوير قطاع المؤسسات الناشئة في تونس ، على هامش منتدى الاستثمار الافريقي المنعقد بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا ) من 11 إلى 13 نوفمبر 2019 .
ويعمل صندوق دعم المؤسسات الناشئة، على دفع الاستثمار والتجديد في ضوء الإصلاحات المنجزة في هذا الإطار وفي مقدمتها القانون الخاص بالمؤسسات الناشئة والقانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار وغيرها من الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال.


ويبلغ راس مال الصندوق زهاء 320 مليون دينار مما سيساعد على تشجيع للباعثين وأصحاب المبادرات من الشباب لإنجاز مشاريع مجددة وذات محتوى تكنولوجي عالي، قادرة على المنافسة والاستدامة.
واكدت الوزارة انها قامت بتمثيل تونس للمرة الثانية في المنتدى الافريقي للاستثمارعبر شراكة مع البنك الافريقي للتنمية ومكتب الخبرة الأنقليزي "اسكبكتايشن ستايت "مما مكن من عرض مشاريع جاهزة للتمويل، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص،غطت قطاعات الماء والتطهير.

  
  
     
  
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