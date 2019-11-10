بمناسبة عيد الشجرة: وزير التجهيز يعلن عن برمجة مشروع لتهيئة وادي قابس باعتمادات قدرها 43 مليون دينار

Dimanche 10 Novembre 2019



وات

- أعلن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نورالدين السالمي، لدى إشرافه، الأحد، على احتفالات ولاية قابس بالعيد الوطني للشجرة، عن برمجة مشروع لتهيئة وادي قابس باعتمادات قدرها 43 مليون دينار، وهو مشروع يتضمن بالخصوص بناء جسرين على هذا الوادي، بما سيساعد على معالجة مشكل الاكتظاظ المروري بمدينة قابس.كما أعلن السالمي، بنفس المناسبة، عن برمجة مشروع لتهيئة وادي التين بغنوش باعتمادات قدرها 5 ملايين دينار.وفي إطار احتفالها بالعيد الوطني للشجرة، شهدت ولاية قابس، اليوم، تنظيم ثلاث حملات تشجير بكل من مدخل مدينة غنوش، وبمشروع الواحة المائية المحاذي لوادي قابس، وبحديقة معهد أبو لبابة بقابس الجنوبية، تم خلالها غراسة عدد كبير من مشاتل الأشجار المختلفة ومن نباتات الزينة.وتم بهذه المناسبة، تكريم "جمعية مواطنة وتنمية مستدامة بقابس"، التي تحصلت من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" على جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي (2018 - 2019) عن أفضل الممارسات البيئية للجمعيات الأهلية، وذلك عن مشروعها الخاص بإنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي من أجل بيئة حضرية في قابس.كما تم، في سياق احتفالية عيد الشجرة، تكريم رئيس الفرقة الجهوية للصيد البري بدائرة الغابات بقابس ومعاونه، اللذين كانا تعرضا في الفترة الأخيرة إلى اعتداء من قبل عدد من الصيادين اثناء عملهما.يشار إلى أن المندوبية الجهوية للفلاحة قد خصصت للاحتفالات بالعيد الوطني للشجرة هذا العام أكثر من 230 ألفا من مشاتل الأشجار الغابية والرعوية ونباتات الزينة.