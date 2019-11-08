ترتيبات الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية وذلك بعد إعلان المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، عن قراراتها النهائية بخصوص الطعون المقدمة في هذه الإنتخابات.
وعلى ضوء هذه النتائج من المنتظر أن تراسل هيئة الإنتخابات، رئاسة مجلس نواب الشعب، لإعلامه رسميا بالقائمات الفائزة في الإنتخابات التشريعية 6 أكتوبر 2019، بهدف التحضير للجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 التي سيتسلّم خلالها النواب الجدد مهامهم رسميا بالبرلمان.
وأفاد حسان الفطحلي، المكلف بالإعلام بالبرلمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه مباشرة بعد مراسلة هيئة الإنتخابات لمجلس النواب وإعلامه بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، يتولّى رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، دعوة النواب الجدد إلى الجلسة العامة الإفتتاحية التي لن يتجاوز موعدها أجل 15 يوما من وقت الإعلام بالنتائج، لآداء اليمين الدستورية وقبل ذلك التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، قبل مباشرة المهام.
ويفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة العامة ويدعو أكبر النوّاب سنّا إلى رئاسة الجلسة العامة الإفتتاحية ويساعده في ذلك أصغرهم وأصغرهن سنّا.
ويؤدي رئيس الجلسة ومساعداه اليمين الدستورية ويدعوان الأعضاء إلى أداء القسم الجماعي (اليمين الدستورية) بنصه التالي: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس".
ويعلن رئيس الجلسة بعد إلقاء كلمته، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني الذين يتم انتخابهم فردا فردا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات على الأقل).
مع العلم أن ترؤّس الجلسة التمهيدية لا يمنع صاحبها من الترشح لرئاسة المجلس ويقع الإنتخاب في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وتكون أول الإجراءات، بعد ذلك، إحداث لجنة خاصة، تدوم طيلة المدة النيابية، وتتكون من 7 أعضاء، تضطلع بمهمة الإنتخابات والإحصاء، إذ تشرف هذه اللجنة على كل الجلسات الانتخابية التي سيتم عقدها في البرلمان.
وفي هذه الحالة يترأس النائب راشد الخريجي عن "حركة النهضة"، البالغ من العمر 78 سنة (22 جوان 1941) الجلسة العامة الإفتتاحية ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنا، وهو النائب، عبد الحميد مرزوقي عن حزب "قلب تونس" البالغ من العمر 24 سنة من مواليد (8 سبتمبر 1995) وتساعده أصغر النائبات سنّا وهي مريم بن بلقاسم عن حركة النهضة البالغة من العمر 27 سنة (11 أوت 1992).
وعلى ضوء هذه النتائج من المنتظر أن تراسل هيئة الإنتخابات، رئاسة مجلس نواب الشعب، لإعلامه رسميا بالقائمات الفائزة في الإنتخابات التشريعية 6 أكتوبر 2019، بهدف التحضير للجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 التي سيتسلّم خلالها النواب الجدد مهامهم رسميا بالبرلمان.
وأفاد حسان الفطحلي، المكلف بالإعلام بالبرلمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه مباشرة بعد مراسلة هيئة الإنتخابات لمجلس النواب وإعلامه بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، يتولّى رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، دعوة النواب الجدد إلى الجلسة العامة الإفتتاحية التي لن يتجاوز موعدها أجل 15 يوما من وقت الإعلام بالنتائج، لآداء اليمين الدستورية وقبل ذلك التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، قبل مباشرة المهام.
ويفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة العامة ويدعو أكبر النوّاب سنّا إلى رئاسة الجلسة العامة الإفتتاحية ويساعده في ذلك أصغرهم وأصغرهن سنّا.
ويؤدي رئيس الجلسة ومساعداه اليمين الدستورية ويدعوان الأعضاء إلى أداء القسم الجماعي (اليمين الدستورية) بنصه التالي: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس".
ويعلن رئيس الجلسة بعد إلقاء كلمته، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني الذين يتم انتخابهم فردا فردا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات على الأقل).
مع العلم أن ترؤّس الجلسة التمهيدية لا يمنع صاحبها من الترشح لرئاسة المجلس ويقع الإنتخاب في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وتكون أول الإجراءات، بعد ذلك، إحداث لجنة خاصة، تدوم طيلة المدة النيابية، وتتكون من 7 أعضاء، تضطلع بمهمة الإنتخابات والإحصاء، إذ تشرف هذه اللجنة على كل الجلسات الانتخابية التي سيتم عقدها في البرلمان.
وفي هذه الحالة يترأس النائب راشد الخريجي عن "حركة النهضة"، البالغ من العمر 78 سنة (22 جوان 1941) الجلسة العامة الإفتتاحية ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنا، وهو النائب، عبد الحميد مرزوقي عن حزب "قلب تونس" البالغ من العمر 24 سنة من مواليد (8 سبتمبر 1995) وتساعده أصغر النائبات سنّا وهي مريم بن بلقاسم عن حركة النهضة البالغة من العمر 27 سنة (11 أوت 1992).
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:46 مرصد الشفافية يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
18°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|16°-13
|18°-12
|19°-11
|17°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 226) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(137 218) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 536) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 836) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 130) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 556) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 627) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 043) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 150) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 434) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 403) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 573) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 519) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 060) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 059) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 301) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 558) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 397) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 928) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 807) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:corruption (France )
Sur: العربية نت: موكب قيس سعيّد باتجاه منزله في المنيهلة يثير غضب التونسيين!!