القاء القبض بصفاقس على عنصرين احدهما ينتمي الى تنظيم ارهابي ومصنف خطير

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - افاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي ان مصلحة التوقي من الارهاب بصفاقس تمكنت يوم امس الخميس من القاء القبض عل شخصين احدهما ينتمي الى تنظيم ارهابي ومصنف "خطير" لدى الوحدات الامنية.
واوضح الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان العنصر المنتمي الى تنظيم ارهابي مفتش عنه من قبل وحدات امنية وقضائية ومطلوب لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ومحكوم ب 72 سنة سجنا كما اصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بالمنستيرحكما باربع سنوات من اجل اصدار شيك بدون رصيد وصادرة في شانه 7 مناشير تفتيش واجراء حدودي (اس 17) .
واضاف في نفس الاطار ان هذا الشخص شارك في عملية سليمان الارهابية (مواجهة مسلحة بين ارهابيين ووحدات امنية جدت اواخر سنة 2006 ) وقضى عقوبته المتعلقة بها ،كما انه مورط في احداث 12 جوان 2012 بسوسة (المتعلقة بالعنف والشغب على خلفية الاحتجاجات لما عرف بقضية معرض العبدلية والرسوم المعروضة فيها) الى جانب تورطه في المتاجرة بالالات الكهربائية الصاعقة.
اما الشخص الثاني فهو قاطن مع العنصرالاول المذكوروتعلقت به قضية اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وقد تمت احالة العنصرين الموقوفين على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس لاتمام الاجراءات العدلية واحالتهما على مصادر التفتيش وفق الجبابلي .
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واوضح الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان العنصر المنتمي الى تنظيم ارهابي مفتش عنه من قبل وحدات امنية وقضائية ومطلوب لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ومحكوم ب 72 سنة سجنا كما اصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بالمنستيرحكما باربع سنوات من اجل اصدار شيك بدون رصيد وصادرة في شانه 7 مناشير تفتيش واجراء حدودي (اس 17) .
واضاف في نفس الاطار ان هذا الشخص شارك في عملية سليمان الارهابية (مواجهة مسلحة بين ارهابيين ووحدات امنية جدت اواخر سنة 2006 ) وقضى عقوبته المتعلقة بها ،كما انه مورط في احداث 12 جوان 2012 بسوسة (المتعلقة بالعنف والشغب على خلفية الاحتجاجات لما عرف بقضية معرض العبدلية والرسوم المعروضة فيها) الى جانب تورطه في المتاجرة بالالات الكهربائية الصاعقة.
اما الشخص الثاني فهو قاطن مع العنصرالاول المذكوروتعلقت به قضية اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وقد تمت احالة العنصرين الموقوفين على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس لاتمام الاجراءات العدلية واحالتهما على مصادر التفتيش وفق الجبابلي .
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Par:Potentialside (Tunisia )
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