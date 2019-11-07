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الرابطة الاولى- الترجي الرياضي يفوز على النادي البنزرتي 3-1 ويتصدر الترتيب

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على النادي البنزرتي بنتيجة (1/3) في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اقيمت ظهر اليوم الخميس بملعب المنزه دون حضور الجمهور .
سجل لفريق باب سويقة كل من طه ياسين الخنيسي د27 و د68 ض ج والدولي الليبي حمدو الهوني د83 .

وجاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق بوبكر تراوري في د 52 وصعد الترجي الرياضي الذي حقق 5 انتصارات في 5 مقابلات الى صدارة الترتيب العام للبطولة (صحبة الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان والنادي الصفاقسي) برصيد 15 نقطة منقوصا من مباراتين .

وبقي النادي البنزرتي من ناحيته في المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 7 مباريات بعد انتصاره في مباراتين وهزيمته في 4 مع تعادل وحيد .

  
  
     
  
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