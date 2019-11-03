صفاقس: فتح بحث تحقيقي ضدّ مشتبه به في جريمة قتل فتاة بحضيرة بناء بالجهة

Dimanche 03 Novembre 2019



وات

- تولّى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، فتح بحث تحقيقي ضد شخص يشتبه في ارتكابه لجريمة قتل في حق فتاة، جدّت يوم أمس السبت بإحدى حضائر البناء بصفاقس وذلك طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به، اليوم الأحد، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، صحفية (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر، أن أحد الأشخاص قدم مساء أمس السبت إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية، وصرح بأن أحد العاملين معه بحضيرة بناء مسكن بإحدى ضواحي صفاقس، اتصل به هاتفيا وأعلمه بارتكابه لجريمة قتل في حق فتاة بعد أن قام بجلبها الى الحضيرة وأنه سيلوذ بالفرار.وأشار في هذا الصدد، الى أنه تنقل على عين المكان فور إخطاره بالأمر، أين تم العثور على الجثّة.وأضاف التركي، أن الأبحاث جارية حاليا في الواقعة بعد أن أسند قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، إنابة لفرقة الشرطة العدليّة لمنطقة الأمن الجنوبية بالجهة، موضحا أن المظنون فيه لا يزال في حالة فرار وان البحث عنه جاري من قبل جميع الوحدات الأمنية بغاية إلقاء القبض عليه وإيقافه، علما وأنه من مواليد 1987 وأصيل ولاية القصرين.