الرابطة الاولى - الجولة السابعة- اختبار تاكيد الاستفاقة في ملعب العالية بين النادي البنزرتي و الملعب التونسي

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- يستضيف النادي البنزرتي يوم غد السبت ( س 14 و30د ) في ملعب العالية الملعب التونسي في افتتاح مقابلات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وسيكون اللقاء بمثابة اختبار جدي لتاكيد استفاقة عرفها الفريقان وتتمنى جماهيرهما ان لا تكون عابرة.ويحتل النادي البنزرتي المركز التاسع بسبع نقاط من فوزين وتعادل واحد مقابل هزيمتين وسيعمل على الاستفادة من دعم جمهوره لتحقيق فوز جديد من اجل تحسين مركزه في الترتيب وتاكيد انتصاره في الجولة الماضية في سوسة على النجم الساحلي بهدفين لهدف واحد اما الملعب التونسي الذي عرف بدوره استقاقة ملحوظة في الجولات الماضية وحقق ثلاثة انتصارات متتالية فانه ياتي الى العالية باحثا عن تاكيد حسن استعداده بما جعله يحتل المركز الخامس ب10 نقاط .وسيكون اللقاء اختبارا جديا لابناء المدرب جلال القادري . ويدير المباراة الحكم هيثم قيراط في القيروان ستكون شبيبة القيروان امام تحد استعادة طعم الانتصارات عندما تستقبل هلال الشابة الذي يزور المدينة لاول مرة في تاريخ سباق بطولة النخبة الاولى وذلك بعد سلسلة من خيبات ابناء المدرب مراد العقبي ما جعل الفريق يحتل المركز العاشر ب3 نقاط من فوز وحيد مقابل 5 هزائم .اما هلال الشابة الثامن بسع نقاط فقد حقق الى حد الان رصيدا محترما من النقاط باعتبار حداثة عهده بالرابطة المحترفة الاولى ويزور القيروان باحث عن مفاجاة الشبيبة على ميدانها وهي ليست في افضل حالاتها .ويدير المباراة الحكم ايمن النصري وسيكون الاتحاد المنستيري المتصدر يوم الاحد امام تحد صعب في المظيلة من اجل الحفاظ على مركزه في الصدارة عندما يلاقي النجم المحلي في تحول ثان من نوعه .ويسعى الاتحاد المنستيري الذي عرف انطلاقة طيبة في الموسم الحالي تحت قيادة لسعد الشابي جعلته يتصدر مؤقتا الترتيب من اربعة انتصارات وتعادلين ( 14 نقطة) متقدما عن ملاحقيه الترجي التونسي والنادي الصفاقسي و اتحاد بن قردان بنقطتين لكن بطل افريقيا تنقصه مقابلتان الى تحقيق فوز جديد من اجل تاكيد جدارته بالصدارة خاصة بعد ان اكتفى بالتعادل في حمام الانف مع فريق الضاحية الجنوبية 1-1 ويقبع الفريق المحلي الذي تعاقد مع المدرب الجديد ماهر القيزاني في اخر الترتيب ( مركز 14) بصفر من النقاط ومازال يبحث عن اول نقطة له بعد خمس هزائم وتبدو مهمته صعبة في تفادي عثرة جديدة.وسيدير المباراة الحكم وسيم بن صالح .وفي بن قردان سيكون فريق الاتحاد الثاني في الترتيب ضمن تجمع ثلاثي ب12 نقطة امام مهمة سانحة نسبيا من اجل تاكيد سعيه للعب ادوار اولى في بطولة الموسم الحالي عندما يستقبل نادي حمام الانف الذي يشكو من عدم انتظام نتائجه تحت اشراف مدربه حاتم الميساوي محتلا المركز 11 باربع نقاط.ويعرف اتحاد بن قردان انطلاقة طيبة هي الافضل له في تاريخه مع بطولة النخبة الاولى .وكان فريق الضاحية الجنوبية من جهته قد اكتفى بنتيجة التعادل 1-1 على ميدانه مع الاتحاد المنستيري.ويعول اتحاد بنقردان الفائزفي الجولة الماضية على مستقبل سليمان 2-1 على حسن استعداد المهاجم البرازيلي ميلو هداف الفريق من اجل كسب نتيجة مباراته مع نادي حمام الانف .ويدير المباراة الحكم امير العيادي.وفي سليمان يتبارى المستقبل المحلي مع النادي الصفاقسي .ويبحث مستقبل سليمان صاحب المركز 11 في الترتيب عن تحقيق ثاني فوز له رغم ان المهمة تبدو صعبة النادي الصفاقسي الذي يسعى من جهته الى تدارك هزيمته امام الترجي التونسي على ميدانه .ويشير بعض الملاحظين ان اية عثرة جديدة لفريق المستقبل ستحكم بالقطيعة بين مستقبل سليمان ومدربه الذي قاده الى بطولة الرابطة المحترفقة الاولى شاكر مفتاح.ويحتل النادي الصفاقسي المركز الثاني ب12 نقطة. ويدير اللقاء الحكم اسامة رزق الله في تطاوين تبدو مهمة اتحاد تطاوين صعبة في التدارك عندما يستضيف النادي الافريقي الذي راكم الانتصارات في الجولات الماضية ما جعله يكسب "نظريا " 15 نقطة بقيت منها 9 نقاط مؤقتا بعد ان خصمت منه 6 نقاط بامر من الاتحاد الدولي ( فيفا) لدواع تاديبية.وسيكون اتحاد تطاوين ومدربه الجديد خالد بن يحي امام ضغط تحقيق نتيجة ايجابية بعد هزيمة باردو صفر-2 في الجولة الماضية امام الملعب التونسي .ويملك اتحاد تطاوين الذي تراجعت نتائجه في الموسم الحالي نقطة واحدة بعد تعادل واحد و5 هزائم.وسيدير المباراة نصر الله الجوادي ويذكر انه سيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي لاحقا.ويخوض الترجي التونسي يوم الاحد في المغرب مباراة ذهاب ثمن نهائي كاس محمد السادس للاندية الابطال مع نادي اولمبيك اسفي