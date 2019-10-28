Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - 7ayati Enti  

المصالح الديوانية ببنزرت تحجز أربعة مسدسات مع كمية من الذخيرة على متن يخت على ملك عائلة فرنسية الجنسية

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تمكنت المصالح الديوانية ببنزرت، اليوم الاثنين، من حجز أربعة مسدسات مع كمية من الذخيرة الحية على متن يخت رابض بالميناء الترفيهي ببنزرت المدينة، وفق تأكيد مصدر ديواني مسؤول، لمراسل "وات" بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الديوانية، وخلال عملية تفتيش روتينية ليخت على ملك عائلة فرنسية الجنسية كان وصل عشية اليوم للميناء الترفيهي ببنزرت، تمكنت من اكتشاف المسدسات الأربعة داخل اليخت، رغم أن صاحبه أكد خلال سؤاله من قبل المصالح الديوانية، أنه لا يملك أي شيء يثير الريبة أو ممنوع.


وأضاف نفس المصدر أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاختفاظ بصاحب اليخت، بينما تقرر إجراء عملية تفتيش دقيقة أخرى لليخت المذكور من قبل المصالح الديوانية ببنزرت، بالتوازي مع اتخاذ ما يتعين من اجراءات قانونية واجبة في مثل تلك القضايا.

  
  
     
  
cadre-43f61a4889b60d8f129a93391008a618-2019-10-28 20:26:35






0 de 0 commentaires pour l'article 191744



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:29 15:03 12:10 06:39 05:11
20°
 20° % 82 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1824°-1724°-1625°-1723°-17
  • Avoirs en devises
    18437,6

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14894 DT        1$ =2,83309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   174,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572294922|191744 808|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires