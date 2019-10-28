المصالح الديوانية ببنزرت تحجز أربعة مسدسات مع كمية من الذخيرة على متن يخت على ملك عائلة فرنسية الجنسية

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تمكنت المصالح الديوانية ببنزرت، اليوم الاثنين، من حجز أربعة مسدسات مع كمية من الذخيرة الحية على متن يخت رابض بالميناء الترفيهي ببنزرت المدينة، وفق تأكيد مصدر ديواني مسؤول، لمراسل "وات" بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الديوانية، وخلال عملية تفتيش روتينية ليخت على ملك عائلة فرنسية الجنسية كان وصل عشية اليوم للميناء الترفيهي ببنزرت، تمكنت من اكتشاف المسدسات الأربعة داخل اليخت، رغم أن صاحبه أكد خلال سؤاله من قبل المصالح الديوانية، أنه لا يملك أي شيء يثير الريبة أو ممنوع.
وأضاف نفس المصدر أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاختفاظ بصاحب اليخت، بينما تقرر إجراء عملية تفتيش دقيقة أخرى لليخت المذكور من قبل المصالح الديوانية ببنزرت، بالتوازي مع اتخاذ ما يتعين من اجراءات قانونية واجبة في مثل تلك القضايا.
وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الديوانية، وخلال عملية تفتيش روتينية ليخت على ملك عائلة فرنسية الجنسية كان وصل عشية اليوم للميناء الترفيهي ببنزرت، تمكنت من اكتشاف المسدسات الأربعة داخل اليخت، رغم أن صاحبه أكد خلال سؤاله من قبل المصالح الديوانية، أنه لا يملك أي شيء يثير الريبة أو ممنوع.
وأضاف نفس المصدر أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاختفاظ بصاحب اليخت، بينما تقرر إجراء عملية تفتيش دقيقة أخرى لليخت المذكور من قبل المصالح الديوانية ببنزرت، بالتوازي مع اتخاذ ما يتعين من اجراءات قانونية واجبة في مثل تلك القضايا.
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