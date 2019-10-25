بنزرت: بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيس قسم بشركة اسمنت بنزرت السجن بتهمة خيانة مؤتمن وسرقة أجير لمؤجره والاستيلاء على أملاك الغير

Vendredi 25 Octobre 2019



وات

- أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في شأن رئيس قسم بورشة الميكانيك بشركة اسمنت بنزرت، بتهمة تعلقت بخيانة مؤتمن وسرقة أجير لمؤجره والاستيلاء على أملاك الغير، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته، أن قضية الحال تعود إلى يوم 11 أكتوبر الجاري، حين تمكنت دورية أمنيّة تابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت من إيقاف شاحنة محملة بأنواع عدة من قطع الغيار، تبيّن بالتحقيق مع صاحبها أنها تعود للمتهم وهو رئيس قسم بورشة الميكانيك بشركة اسمنت بنزرت، وأنه كلّف بنقلها لاحدى المخازن على وجه الكراء بضاحية بئر مسيوغة من معتمدية بنزرت الجنوبية.وقد تم جلب المتهم الرئيسي والانطلاق في التحقيق معه وإبقائه بحالة تقديم قبل دعوته من جديد بتاريخ 17 أكتوبر للتحقيق معه من جديد عن طريق المصالح المختصة بشأن الواقعة، تم على إثر ذلك إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه، فضلا عن حجز محتويات الشاحنة وما تم العثور عليه بالمحل المذكور بمستودع الحجز التابع لبلدية بنزرت من قطع غيار قدرها المختصون بحوالي 200 ألف دينار.من جانبه، أشار الرئيس المدير العام للشركة، الشاذلي السعيداني، في تصريح اعلامي سابق، الى أن ادارته تولت حال اعلامها بالواقعة، بفتح تحقيق داخلي في الغرض مع ايقاف المتهم عن العمل وتقديم شكوى للنيابة العمومية من قبل الممثل القانوني للشركة في 3 قضايا تعلقت بخيانة مؤتمن وسرقة اجير لمؤجره والاستيلاء على أملاك الغير.