Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Al Kalbi Y3chak  

سوسة: المندوب الجهوي للتربية ينفي اتهامات الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي له بالتقدم بطلب لعزل ناظرة ومديرة في أحد المعاهد

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - نفى المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي ما ورد بتدوينة الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي التى نشرها أمس الخميس على صفحته بالفايسبوك وإتهمه فيها بالتقدم بطلب لعزل ناظرة ومديرة في أحد المعاهد "على خلفية تمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة نائب بالبرلمان عن ولاية سوسة متورطة في الغش في إمتحان الباكالوريا".

وشدد في تصريح ل(وات) على أن وزارة التربية "قامت باعفاء عدد من مديري ونظار عدد من المؤسسات التربوية بسوسة بسبب قيامهم باخلالات مهنية"، واضاف في توضيحه ان "مديرة معهد وناظرة هما من تورطتا في محاولة تستر على عملية غش في إمتحان الباكالوريا قامت بها تلميذة وهي إبنة احد النواب بالبرلمان عن ولاية سوسة".


وذكر ان "تقارير الأساتذة المراقبين ومدير مركز الاختبارات تؤكد وبصراحة ان الناظرة والمديرة بوصفهما مساعدتا رئيس المركز حاولتا التكتم على اصطحاب ابنة النائب للهاتف الجوال وذلك بتغيير طاقم المراقبة دون العودة الى رئيس المركز ودون اعلامه بعد ذلك".
وأضاف في سياق متصل ان "تدوينة الصميطي تضمنت مغالطات أخرى عندما أشار فيها الى ان التلميذة ابنة النائب تمتعت بتخفيف العقوبة بمفردها والحال ان سبعة تلاميذ تمتعوا من قبل اللجنة بهذا الاجراء".

وأوضح ان مراسلة من الإدارة العامة للامتحانات وردت الى مندوبية التربية بسوسة بتاريخ 23 سبتمبر 2019 تحت عدد 6581 تضم قائمة ب7 تلاميذ تم الاكتفاء فيها بإلغاء الدورة وحذف عقوبة تحجير الترسيم نظرا لما رأته اللجنة الوطنية للنظر في حالات الغش وسوء السلوك المشكّلة من طرف وزير التربية بالإدارة العامة للامتحانات من "انعدام قصد الغش ولأنهم تولوا طوعا تسليم هواتفّهم الى المراقبين قبل بداية الوقت القانوني المخصص للاختبارات".
وأشار الى انه قرر مقاضاة صاحب التدوينة من اجل "مغالطة الراي العام والتجييش ".

  
  
     
  
cadre-4a61b279012879fc5ffeea911d40e909-2019-10-25 17:17:35






0 de 0 commentaires pour l'article 191593



En continu

الجمعة 25 أكتوبر 2019 | 26 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:33 15:06 12:10 06:36 05:09
19°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
18°-1523°-1623°-1723°-1624°-18
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572021499|191593 846|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires