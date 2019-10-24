الرابطة الاولى - نعيم حسني حكما لكلاسيكو الجولة السادسة بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - سيتولى الحكم نعيم حسني ادارة كلاسيكو الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي المقرر يوم الاحد القادم على ملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وفي ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة : في بنقردان اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان مجدي بلحاج علي في المهيري النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي نعيم حسني في الشابة هلال الشابة - نجم المتلوي كريم محجوب في حمام سوسة النجم الساحلي - النادي البنزرتي اسامة بن اسحاق في حمام الانف نادي حمام الانف - الاتحاد المنستيري وليد البناني في المنزه النادي الافريقي - شبيبة القيروان نضال اللطيف في باردو الملعب التونسي - اتحاد تطاوين عامر شوشان.
وفي ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة : في بنقردان اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان مجدي بلحاج علي في المهيري النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي نعيم حسني في الشابة هلال الشابة - نجم المتلوي كريم محجوب في حمام سوسة النجم الساحلي - النادي البنزرتي اسامة بن اسحاق في حمام الانف نادي حمام الانف - الاتحاد المنستيري وليد البناني في المنزه النادي الافريقي - شبيبة القيروان نضال اللطيف في باردو الملعب التونسي - اتحاد تطاوين عامر شوشان.
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Par:karimyousef (France )
Sur: ''استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل خطأ كبير'' (وزير الشؤون الاجتماعية)