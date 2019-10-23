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رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - ادى رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، صباح الاربعاء ،اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد التونسية لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات وذلك خلال جلسة ممتازة لمجلس نواب الشعب بباردو.

وحسب الفصل 76 من الدستور تلا رئيس الجمهورية قيس سعيد(61 سنة) اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها.
" وسيتولى رئيس الجمهورية اثر ذلك القاء خطاب الى الشعب التونسي الفريق



  
  
     
  
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